Nhan sắc vợ thứ sáu của tỷ phú Larry Ellison

Những ngày qua, thông tin tỷ phú Larry Ellison - 81 tuổi, chủ tịch tập đoàn công nghệ Oracle - sắp soán ngôi giàu nhất thế giới của tỷ phú Elon Musk gây sốt. Hôm 10/9, các chuyên trang tài chính đưa tin khối tài sản của Ellison tăng vọt lên 393 tỷ USD, vượt qua 384 tỷ USD của Musk. Tuy nhiên, vị thế đầu bảng của ông kéo dài không lâu, sớm trả lại cho ông chủ Tesla, theo Bloomberg.

Cuộc đua giữa hai tỷ phú Mỹ khiến công chúng quốc tế quan tâm đến cuộc sống Larry Ellison, trong đó nổi bật là câu chuyện tình và danh tính của người vợ hiện tại - Jolin Zhu, 34 tuổi. Hiện các thông tin, hình ảnh về Jolie khá ít, trừ những lần cô công khai xuất hiện bên chồng.

Khi tin tức về Jolin Zhu nổ ra, phần lớn người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc gọi cô là "Đặng Văn Địch thứ hai" - vợ cũ của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch. Tên của cô cũng gây chú ý vì gần giống tên tiếng Anh của ca sĩ Thái Y Lâm - Jolin Tsai. Nhiều người nhận xét Jolin xinh đẹp, năng động và tỷ phú Ellíon trông trẻ hơn tuổi khi đi cùng cô.

Larry Ellison và vợ thứ sáu - Jolin Zhu - đi xem trận đấu tennis ở California năm 2018. Ảnh: AFP

Theo Hello Magazine, Ellison và Jolin kết hôn khoảng bảy năm, nhưng cả hai chưa từng tiết lộ ngày cưới hay cách họ quen nhau. Cô sinh tại Trung Quốc với tên khai sinh là Zhu Keren. Jolin tới Mỹ năm 2010 để theo học ngành nghiên cứu quốc tế hệ cử nhân của Đại học Michigan, hiện là công dân nước này.

Trước khi hẹn hò tỷ phú, cô được cho là sống tại một căn hộ ở Bay Area, California với giá thuê khoảng 2.600 USD mỗi tháng. Daily Mail cho biết nơi ở này nằm gần trụ sở Oracle, làm dấy lên suy đoán Jolin từng làm việc tại đây và có thể đã gặp chồng tương lai.

Theo SCMP, Jolin Zhu bắt đầu gây chú ý sau khi danh tính của cô được tiết lộ thông qua bài đăng của trường đại học cũ tháng 11/2024. Khi ấy, nhóm cổ động viên Champions Circle thông báo đã ký hợp đồng trị giá hàng triệu USD với tiền vệ Bryce Underwood cho đội bóng bầu dục của trường. Trong bài, họ cảm ơn "Larry và phu nhân Jolin" vì đã cung cấp "sự hướng dẫn và nguồn lực tài chính quý giá" giúp thương vụ thành công. Đồng thời, Champions Circle đề cập Jolin từng là sinh viên của trường.

Jolin Zhu từng là tâm điểm của truyền thông Trung Quốc với thân phận là "vợ của tỷ phú top đầu thế giới". Ảnh: Weibo

Đến nay, cuộc sống của Jolin Zhu trước khi cưới Larry Ellison còn là ẩn số. Dù không công khai thân thế của vợ, ông Ellison nhiều lần được bắt gặp xuất hiện bên cô khi đi xem thi đấu thể thao từ năm 2018. Trang tin cho biết có nhiều nguồn tin về gia thế của Jolie từ những người tự nhận quen biết cô, nhưng chưa có điều gì được xác nhận.

Hiện Jolin được cho sống tại dinh thự trị giá 110 triệu USD của Ellison tại California. Ngoài ra, truyền thông quốc tế phát hiện cô đăng ký bỏ phiếu bầu cử tại bang Florida, nơi có bất động sản 173 triệu USD của doanh nhân.

Jolin thường chọn trang phục thanh lịch, trang điểm nhẹ mỗi khi xuất hiện bên tỷ phú. Ảnh: Weibo

Larry Ellison sinh năm 1944, là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ Oracle. Ông làm CEO suốt 37 năm trước khi từ chức năm 2014. Năm 1967, ông cưới vợ đầu tiên là bà Adda Quinn, chia tay sau bảy năm chung sống. Theo The Sun, hôn nhân đổ vỡ do thói tiêu xài hoang phí của ông. Năm 1977, doanh nhân kết hôn bà Nancy Wheeler Jenkins sau một năm quen biết, ly hôn sau sáu tháng.

Năm 1983, ông kết hôn với bà Barbara Boothe, cả hai có một trai một gái trước khi "đường ai nấy đi" năm 1986. Cả hai con của họ đều là nhà sản xuất phim. 17 năm sau, ông xây dựng gia đình mới với tiểu thuyết gia Melanie Croft, được Steve Jobs chụp ảnh cưới. Cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm. Không lâu sau đó, ông có tình mới là diễn viên, người mẫu Ukraina - Nikita Kahn, kém ông 47 tuổi. Không rõ thời điểm cặp sao kết hôn nhưng họ được cho chia tay năm 2016, hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2020.

Phương Thảo (theo Hello Magazine, SCMP, Hollywood Reporter)