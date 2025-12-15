Nhan sắc tuổi đôi mươi của con gái Quyền Linh

Quyền Linh cùng con gái Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh) dạo phố đêm đông khi đi công tác ở Hà Nội đầu tháng 12. Diễn viên cho biết thỉnh thoảng đồng hành với con ở sự kiện, giúp Lọ Lem cọ xát kinh nghiệm, học hỏi các kỹ năng mềm.
Hôm 10/12, Lọ Lem thực hiện bộ ảnh áo dài cùng mẹ - doanh nhân Dạ Thảo - khi dạo phố ở trung tâm TP HCM. Cô được nhiều khán giả khen càng lớn càng "xinh như hoa hậu", thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.
Lọ Lem trang điểm tông hồng phấn, để tóc xõa dài thể hiện hình ảnh nữ sinh. Từng trúng tuyển Đại học Nghệ thuật London (University of the Arts London, UAL), Lọ Lem chọn học ngành kinh doanh một trường quốc tế ở TP HCM để được gần gia đình.
Cô gây chú ý khi diễu hành cổ phục trên phố đi bộ ở Hồ Gươm, hôm 7/12. Lọ Lem phối phụ kiện bông tai ngọc trai cùng vòng cổ bạc và kẹp tóc bông hoa.
Con gái Quyền Linh hội ngộ Hoa hậu H'Hen Niê tại sự kiện. Cô cho biết chưa có ý định vào ngành giải trí, chỉ muốn tham gia các hoạt động giao lưu với công chúng để dạn dĩ, tự tin hơn.
Lọ Lem hóa "nàng thơ" mùa thu khi dạo chợ hoa ở TP HCM. Cô chọn kiểu tóc uốn xoăn bồng bềnh, kết hợp màu son hồng đào.
Khi dạo phố, Lọ Lem thường chọn các bộ đầm dáng suông với màu sắc nhã nhặn.
Cô cho biết thích thực hiện các bộ ảnh tôn vinh nét đẹp của gánh hàng rong, ẩm thực đường phố ba miền.
Lọ Lem cùng em gái Hạt Dẻ quay vlog thời trang khi du lịch châu Âu.
Cô theo đuổi phong cách tiểu thư với đầm nhung viền ren và kính mát Chanel, trong chuyến du lịch tại Pháp tháng 8.
Lọ Lem phối áo quây với chân váy maxi khi thưởng ngoạn cảnh đẹp Thụy Sĩ.
Tam Kỳ
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp