Nhan sắc tuổi 18 của 'Mẫu nhí đẹp nhất thế giới'

Tối 26/2, Ella Gross đến dự một sự kiện ở Hàn Quốc. Cô chọn bộ đầm đen quây ngực chiết eo, đeo trang sức mảnh đính đá.
Theo Allkpop, sự xuất hiện của người đẹp thu hút khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh, video của cô kèm lời khen ngợi về nhan sắc, vóc dáng. Một khán giả bình luận trên X: "Cô bé dễ thương ngày xưa nay đã lớn bổng, trở thành mỹ nhân thực sự rồi".
Ella Gross tạo dáng trước ống kính ở sự kiện.
Ella Gross sinh năm 2008, có bố mang dòng máu Mỹ - Đức, mẹ là người Hàn, định cư ở Los Angeles. Từ nhỏ, cô xuất hiện trên trang bìa tạp chí lớn ở Mỹ, đắt show chụp ảnh thời trang, làm mẫu cho nhiều nhà mốt như Gap, Fendi, H&M, Levi's. Trang Nextshark, Naver gọi Ella là "Mẫu nhí xinh đẹp nhất thế giới" hay "Hoa hậu tương lai". Cô từng catwalk tại các sàn thời trang ở Mỹ, Nhật Bản.
Ngoài làm mẫu, cô còn được biết đến với khả năng ca hát, diễn xuất. Ella từng góp mặt trong phim Heathers, Malibu Rescue. Cô ký hợp đồng với The Black Label - công ty con của YG Entertainment (Hàn Quốc) - để đào tạo về thanh nhạc, vũ đạo và luyện tập từ đó tới nay. Năm 2024, cô trở thành thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc Meovv.
Tạp chí Nylon nhận xét Ella Gross trông tự tin và quyến rũ ở tuổi 18.
Vogue khen ngôi sao có gương mặt hài hòa, thu hút ở ánh mắt và nụ cười ngọt ngào.
Ella Gross khoe vũ đạo.
Cao 1,74 m cùng đường cong cân đối, Ella dễ dàng chinh phục nhiều kiểu phong cách. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, cô cho biết hâm mộ, mong trở thành diễn viên nổi tiếng như Emma Watson.
Theo Elle, cô có phong cách đa dạng, khi phóng khoáng, lúc lại nữ tính theo phong cách vintage.
Trên sân khấu, người đẹp chuộng trang phục tôn eo mang tinh thần vị lai và cyberpunk. Theo The Korea Herald, Ella thích tự chọn và phối áo quần theo sở thích. Các thành viên nhóm Blackpink thường gọi cô là biểu tượng thời trang. Ella cũng được gọi là "tiểu Song Hye Kyo", "tiểu Liza Soberano" (gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2017) vì mang nét đẹp gợi nhắc hình ảnh các nghệ sĩ đàn chị.
Nhờ nhan sắc và khả năng làm mẫu lẫn ca hát, cô được nhiều hãng thời trang lớn để mắt, mời tham dự sự kiện, trong đó có Miu Miu.
Sao Mai
Ảnh: Instagram Ella