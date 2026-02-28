Nhan sắc tuổi 18 của 'Mẫu nhí đẹp nhất thế giới'

Ella Gross sinh năm 2008, có bố mang dòng máu Mỹ - Đức, mẹ là người Hàn, định cư ở Los Angeles. Từ nhỏ, cô xuất hiện trên trang bìa tạp chí lớn ở Mỹ, đắt show chụp ảnh thời trang, làm mẫu cho nhiều nhà mốt như Gap, Fendi, H&M, Levi's. Trang Nextshark, Naver gọi Ella là "Mẫu nhí xinh đẹp nhất thế giới" hay "Hoa hậu tương lai". Cô từng catwalk tại các sàn thời trang ở Mỹ, Nhật Bản.