Nhan sắc thời trẻ của biểu tượng gợi cảm Joan Collins

Trong suốt những năm 1950 đến nay, bà miệt mài đóng phim điện ảnh, truyền hình và kịch với hơn 150 tác phẩm. Các phim bà từng đóng gồm The Woman's Angle, The Girl in the Red Velvet Swing, The Virgin Queen, Star Trek: The Original Series. Với vai diễn trong phim truyền hình Dynasty, bà giành giải Quả Cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc năm 1982. Ảnh: AFP