Nhan sắc tân Hoa hậu Hong Kong

Trần Vịnh Thi đam mê thể thao, từ năm 13 tuổi, cô là thành viên đội tuyển Thể dục nhịp điệu Hong Kong. Người đẹp cho biết để thực hiện mơ ước vào đội tuyển, cô từng trải qua những ngày luyện tập 20 tiếng. "Tôi không đủ cao, điều kiện vóc dáng không bằng người khác, chỉ có thể nỗ lực để bù đắp thiếu sót đó", Vịnh Thi nói.