Nhan sắc tân Hoa hậu Hong Kong

Trần Vịnh Thi nhận vương miện từ người tiền nhiệm tại chung kết diễn ra cuối tuần qua.
Vịnh Thi đoạt Miss Hong Kong. Video: TVB
Vịnh Thi bên hai á hậu, Thi Vũ Kỳ (trái) và Viên Văn Tĩnh.
Tân hoa hậu 27 tuổi, đang học tiến sĩ ngành giáo dục tại University of London (Anh). Theo HK01, cô thuộc nhóm thí sinh học vấn cao nhất cuộc thi năm nay, thành tích nổi bật. Người đẹp tốt nghiệp University of California (Mỹ), sau đó lấy bằng thạc sĩ ngành Quản lý công nghệ tại Columbia University.
Trần Vịnh Thi đam mê thể thao, từ năm 13 tuổi, cô là thành viên đội tuyển Thể dục nhịp điệu Hong Kong. Người đẹp cho biết để thực hiện mơ ước vào đội tuyển, cô từng trải qua những ngày luyện tập 20 tiếng. "Tôi không đủ cao, điều kiện vóc dáng không bằng người khác, chỉ có thể nỗ lực để bù đắp thiếu sót đó", Vịnh Thi nói.
Khi thi hoa hậu, cô cũng hiểu rõ bản thân không có lợi thế chiều cao, tuy nhiên Vịnh Thi cho rằng sự tự tin đóng vai trò lớn. Người đẹp nói: "Tin vào bản thân là điều kiện cần thiết, không nhất thiết là gương mặt hay chiều cao, có thể kiến thức hay sự ấm áp, rạng rỡ của bạn mới quan trọng khi bạn bước ra ngoài".
Trần Vịnh Thi thể hiện năng khiếu môn Thể dục nhịp điệu tại Miss Hong Kong.
Theo On, tân hoa hậu xuất thân gia tộc bề thế, ông nội của cô nổi tiếng trong lĩnh vực từ thiện ở Hong Kong.
Vịnh Thi ở vòng sơ khảo.
Hoa hậu trong đời thường.
Các thí sinh vào top 5 Miss Hong Kong, Vịnh Thi thứ hai từ phải sang.
Dàn thí sinh trình diễn áo tắm ở chung kết.
Như Anh
Ảnh: Dotdot News