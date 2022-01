Nhan sắc sao nữ 'đẹp thứ hai thế giới'

Emilie cao 1,67 m, nhiều lần xuất hiện với vai trò người mẫu. Cô từng góp mặt trên trang bìa tạp chí dành cho giới trẻ "Top" và tạp chí phụ nữ "Julia". Ngoài ra, cô còn chơi nhạc và phát hành ca khúc "Do not talk to me" năm 2010.