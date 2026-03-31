Nhan sắc nữ sinh đẹp nhất Nhật Bản 2026

Theo Yahoo, trải qua nhiều vòng thi, Tanaka Aoi thắng chung kết Miss of Miss Campus Queen Contest 2026, diễn ra ở Tokyo cuối tuần trước.
Người thắng cuộc nhận danh hiệu Nữ sinh viên đẹp nhất Nhật Bản cùng phần thưởng 500.000 yen (hơn 82 triệu đồng) và các cơ hội làm việc lĩnh vực giải trí, quảng cáo.
Tanaka Aoi tạo dáng trên biển. Video: Model Press
Tanaka Aoi 21 tuổi, học năm ba ngành Xã hội học tại Kwansei Gakuin University, tỉnh Hyogo.
Miss of Miss Campus Queen Contest diễn ra thường niên kể từ 2003, quy tụ thí sinh là các hoa khôi, á khôi trường đại học. Ngoài điểm số từ giám khảo, ban tổ chức tổng hợp điểm bình chọn trực tuyến.
Tanaka Aoi nổi bật từ đầu cuộc thi, cô thắng 6 giải phụ khác từ đơn vị tài trợ là các tạp chí thời trang, công ty người mẫu, thương hiệu về làm đẹp.
Cô gái thu hút lượt bình chọn nhờ gương mặt trong trẻo, tự nhiên. Khán giả gọi Tanaka Aoi là "em gái hàng xóm" nhờ vẻ thân thiện, dễ mến.
Nữ sinh mơ ước làm người dẫn chương trình.
Cô đã ký hợp đồng với công ty giải trí, dự kiến tham gia nhiều hoạt động lĩnh vực thời trang.
Vẻ nhí nhảnh trong đời thường của cô.
Tanaka Aoi nói lần đầu nhận kỳ vọng cao từ người khác, cô mong bản thân tiếp tục nỗ lực để trưởng thành hơn.
Như Anh
Ảnh: Model Press