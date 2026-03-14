Nhan sắc mỹ nhân Thái Lan hot nhất Paris Fashion Week

Lingling Kwong gây sốt khi xuất hiện ở show Thu Đông 2026 của Dior. Cô mặc bộ cánh đơn giản gồm áo khoác và quần jeans, xách túi nơ - một trong những thiết kế mới nhất của Dior do giám đốc sáng tạo J.W. Anderson thực hiện.
Hôm 12/3, Onclusive - công ty Công nghệ và Dịch vụ Thông tin Truyền thông hàng đầu thế giới - công bố dữ liệu thống kê về sức ảnh hưởng của các ngôi sao ở Paris Fashion Week. Trong top 25 nhân vật được nhắc đến nhiều nhất, dẫn đầu là Lingling Kwong (31,8%). Lượng thảo luận cô tạo ra vượt qua tổng ảnh hưởng của nhiều ngôi sao Kpop tại sự kiện. Lisa đứng thứ 18 với 0,6% và Jennie ở vị trí 22 (0,4%).
Lingling Kwong, 31 tuổi, có cha là người Hong Kong, mẹ người Thái Lan. Năm 17 tuổi, từ Hong Kong, cô về quê ngoại Thái Lan học tập và phát triển sự nghiệp. Người đẹp có thể nói thành thạo tiếng Trung Quốc, Thái Lan và tiếng Anh.
Người đẹp cao 1,68 m, gương mặt trái xoan, Vogue khen có nụ cười ngọt ngào.
Lingling từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc, giành giải Á hậu 1 và Hoa hậu Ảnh của Hoa hậu Khon Kaen 2016, Á hậu 1 Hoa hậu Khao Suan Kwang 2018. Danh hiệu này trở thành bước đệm, giúp cô ký hợp đồng làm diễn viên của Channel 3 HD. Người đẹp nổi tiếng với các phim My Forever Sunshine, Makkali The Love Tree, The Secret of Us, Only You.
Trong phỏng vấn với MGR Online, Lingling Kwong cho biết bản thân là người hoạt bát, năng động.
Theo Elle, cô thích đọc sách, xem phim và chơi guitar khi rảnh rỗi. Diễn viên hướng đến phong cách sống đơn giản, ưu tiên sự thoải mái.
Lingling Kwong người nghiện thể thao. Dù lịch trình làm việc dày đặc, cô vẫn dành thời gian tập gym đều đặn.
Lingling theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại. Tủ đồ của cô có nhiều váy chữ A cắt xẻ chừng mực hoặc kín đáo với gam màu tươi sáng.
Lingling Kwong khoe phong cách dạo phố.
Đời thường, cô thường diện crop top, quần jeans, sơ mi, áo phông, quần shorts, váy midi kết hợp sneakers hoặc giày bệt.
Sao Mai
Ảnh: Instagram Lingling Kwong