Nhan sắc mỹ nhân Thái Lan hot nhất Paris Fashion Week

Lingling Kwong gây sốt khi xuất hiện ở show Thu Đông 2026 của Dior. Cô mặc bộ cánh đơn giản gồm áo khoác và quần jeans, xách túi nơ - một trong những thiết kế mới nhất của Dior do giám đốc sáng tạo J.W. Anderson thực hiện.

Hôm 12/3, Onclusive - công ty Công nghệ và Dịch vụ Thông tin Truyền thông hàng đầu thế giới - công bố dữ liệu thống kê về sức ảnh hưởng của các ngôi sao ở Paris Fashion Week. Trong top 25 nhân vật được nhắc đến nhiều nhất, dẫn đầu là Lingling Kwong (31,8%). Lượng thảo luận cô tạo ra vượt qua tổng ảnh hưởng của nhiều ngôi sao Kpop tại sự kiện. Lisa đứng thứ 18 với 0,6% và Jennie ở vị trí 22 (0,4%).