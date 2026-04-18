Nhan sắc Hương Tràm qua 14 năm

Hôm 15/4, Hương Tràm vượt qua nghệ sĩ Thanh Lam, Văn Mai Hương, Phùng Khánh Linh, Đoàn Thúy Trang và nhóm Chillies để nhận giải Cống Hiến ở hạng mục Album của năm cho Phao cứu sinh.

Trên sân khấu, người đẹp ghi điểm bằng bộ đầm trắng dáng cột, nhấn bằng dải hoa 3D ở ngực. Thiết kế giúp cô trông cao ráo. Ca sĩ 31 tuổi còn được khen kiểu tóc và trang điểm tông hồng. Nhiều khán giả nhận xét Hương Tràm xinh đẹp, gu mặc ngày càng bắt mắt hơn những năm đầu bước vào nghề.