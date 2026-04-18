Nhan sắc Hương Tràm qua 14 năm

Hôm 15/4, Hương Tràm vượt qua nghệ sĩ Thanh Lam, Văn Mai Hương, Phùng Khánh Linh, Đoàn Thúy Trang và nhóm Chillies để nhận giải Cống Hiến ở hạng mục Album của năm cho Phao cứu sinh.
Trên sân khấu, người đẹp ghi điểm bằng bộ đầm trắng dáng cột, nhấn bằng dải hoa 3D ở ngực. Thiết kế giúp cô trông cao ráo. Ca sĩ 31 tuổi còn được khen kiểu tóc và trang điểm tông hồng. Nhiều khán giả nhận xét Hương Tràm xinh đẹp, gu mặc ngày càng bắt mắt hơn những năm đầu bước vào nghề.
Hương Tràm hát 'Ước anh nhiều nỗi buồn' tại showcase Phao cứu sinh.
Hương Tràm sinh năm 1995 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Nghệ An. Bố cô là nghệ sĩ Tiến Dũng, anh trai là ca sĩ Phạm Tiến Mạnh. Năm 2012, cô được biết tới khi tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Ngay khi xuất hiện tại vòng Giấu mặt, sau đêm phát sóng đầu tiên ngày 8/7, cô trở thành hiện tượng với màn trình diễn I will always love you. Dưới sự dìu dắt của Thu Minh, cô giành quán quân thuyết phục. Ở tuổi 17, Hương Tràm có gương mặt bầu bĩnh, ăn mặc giản dị với mái tóc đen suôn thẳng.
Năm 2013, bước ra từ cuộc thi, Hương Tràm chăm chút cho diện mạo khi đi hát. Cô chọn những thiết kế bằng voan, lụa, phối trang sức kim loại, thể hiện sự chững chạc hơn.
Năm 2014, Hương Tràm cho ra mắt album đầu tay và cho biết hướng đến hình ảnh mạnh mẽ, gợi cảm. Cô liên tục diện những bộ váy xuyên thấu khoe nội y, cắt xẻ khoe da thịt, khiến dư luận chỉ trích. Ca sĩ 19 tuổi từng bị cấm diễn ba tháng, phạt 10 triệu đồng sau khi để lộ nội y trong minishow tại Hà Nội tháng 8/2014. Nhiều người còn nhận xét gương mặt cô khác lạ hơn. Sau đó, người đẹp thừa nhận đã xin phép gia đình đi sửa mũi.
Năm 2015, Hương Tràm để kiểu tóc dài uốn xoăn, nhuộm đỏ, nâu, trang điểm sắc sảo theo phong cách Âu Mỹ. Cô tiếp tục theo đuổi phong cách sexy nhưng tiết chế hơn trước. Các bộ cánh của người đẹp thường bị chê kém sang, không tôn dáng.
Năm 2016, cô làm mới hình ảnh bằng mái tóc bob. Ca sĩ cho biết cô chuộng những thiết kế hở, xuyên thấu vì phù hợp với dòng nhạc dance cô theo đuổi.
Năm 2017, sau thời gian tích cực giảm cân, giọng ca Nghệ An có thân hình gọn gàng. Cô ưu tiên các bộ cánh ôm dáng, mang phong cách hiện đại, kết hợp túi hiệu. Thời điểm này, cô thành công với bản hit Em gái mưa. Sản phẩm giúp cô giành chiến thắng ở hạng mục MV của năm tại lễ trao giải Cống hiến 2018. Ngoài ra, cô còn là giám khảo Giọng hát Việt nhí 2017.
Hương Tràm đóng cặp Mai Tài Phến trong MV Em gái mưa.
Năm 2018, Hương Tràm thực hiện nhiều bộ ảnh đánh dấu sự trưởng thành ở tuổi 23. Cô cho biết nhờ tập luyện chăm chỉ, cô có thân hình mơ ước, muốn lưu giữ lại vẻ đẹp này qua các tấm hình. Thay vì kẻ lông mày đậm và cong, trang điểm đậm như trước, cô chuyển sang kiểu làm đẹp Hàn Quốc, hướng đến vẻ hài hòa.
Nhan sắc của Hương Tràm năm 2019. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tháng 5 cùng năm, cô cho biết dừng ca hát, sang Mỹ du học và điều trị tâm lý. Ca sĩ nói bị khủng hoảng tâm lý kéo dài vì câu chuyện tình cảm riêng, dẫn đến mất ngủ triền miên.
Năm 2022, cô trở lại với mái tóc bob thẳng, lấy nghệ danh Charmy Phạm. Người đẹp diện phong cách linh hoạt, khi thì ngầu với đồ da, lúc lại hóa quý cô quyến rũ với váy bodycon.
Trong quãng thời gian ở Mỹ từ năm 2020 đến 2023, Hương Tràm tự làm stylist, trang điểm, làm tóc, phối đồ đi diễn và lên ý tưởng chụp ảnh thời trang cho mình. Cô cho biết muốn "lột xác" trong phong cách âm nhạc lẫn ngoại hình. "Kiểu tóc ngắn giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian", cô nói.
Sau khi về nước năm 2024, từ đó đến nay, Hương Tràm xây dựng hình ảnh thanh lịch, cùng trau dồi kỹ năng âm nhạc.
Thay vì những thiết kế cắt xẻ phản cảm, cô đầu tư những trang phục được được may đo kỹ lưỡng từ các thương hiệu địa phương giúp tôn eo, ngực, phù hợp vóc dáng. Người đẹp hướng đến vẻ ngoài ngọt ngào với váy corset hoa hồng 3D, đầm ren cổ yếm thắt nơ bất đối xứng, đầm dự tiệc quây ngực màu sắc tươi sáng. Hương Tràm còn áp dụng lối trang điểm trong trẻo, khiến cô trông trẻ trung.
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp