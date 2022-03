Nhan sắc hoa hậu Ba Lan đầu tiên đăng quang Miss World

Năm 2006, Aneta Kreglicka tham gia cuộc thi Dancing with the stars. Do tập luyện cường độ cao, Aneta sụt cân, nhưng da dẻ vẫn săn chắc. Cùng năm, cô cũng là một trong những giám khảo tại Miss World 2006, được tổ chức tại Ba Lan. Ảnh: MW Media