Nhan sắc Demi Moore qua hơn 40 năm

Người đẹp Mỹ 63 tuổi là một trong những diễn viên nữ hàng đầu Hollywood với các phim Ghost, A Few Good Men, Indecent Proposal, Disclosure, The Hunchback of Notre Dame. Cô từng vào danh sách Người đẹp nhất thế giới của People, Shape.

Năm 1981, cô được biết đến qua phim đầu tiên General Hospital. Trong ảnh chân dung quảng bá cho phim, Demi trông giống như một nữ hoàng phim truyền hình dài tập với mái tóc uốn sóng lớn kiểu thập niên 1980, kẻ viền mắt đậm. Cô mặc áo len cổ lọ màu trắng đơn sắc để có vẻ ngoài giản dị. Ảnh: Ron Galella Collection