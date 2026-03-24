Nhan sắc dàn mỹ nhân Hollywood thập niên 1990

Gần đây, xu hướng "Mom/ Dad, what were you like in 90s (Bố/mẹ trông như thế nào vào những năm 1990)" phổ biến trên mạng xã hội, được nhiều sao Hollywood kỳ cựu yêu thích. Trên nền bài hát Iris của ban nhạc Goo Goo Dolls, nghệ sĩ trình chiếu hình hiện tại của mình, sau đó là các bức ảnh thời trẻ. Phần lớn nội dung đạt hàng triệu lượt xem, gợi hoài niệm cho khán giả.
Reese Witherspoon, 50 tuổi, là một trong những ngôi sao thực hiện nội dung này sớm nhất. Trên Instagram ngày 6/3, cô đăng video ôn lại kỷ niệm, thu hút hơn 20 triệu lượt xem. Người đẹp sinh năm 1976, nổi tiếng qua các bộ phim như Legally Blonde, Walk the Line. Cô nhiều lần vào danh sách diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới. Ngoài diễn xuất, Witherspoon làm chủ hãng phim Hello Sunshine.
Drew Barrymore, 51 tuổi, khiến fan thích thú với những bức ảnh đời thường ngày trẻ. Một tài khoản bình luận: "Tôi rất thích bộ hình này bởi chúng không phải những tấm tôi có thể tìm thấy trên Google. Chúng mang lại cảm giác chân thực, làm tôi nhớ thập niên 1990 da diết".
Hiện video có hơn 35 triệu lượt xem từ Instagram, hơn một triệu view từ TikTok. Nhiều khán giả bày tỏ yêu thích phong cách ngày xưa của Barrymore, nhất là cách cô vẽ chân mày mỏng. Ảnh: Instagram Drew Barrymore
Diễn viên Alicia Silverstone - 50 tuổi, nổi tiếng với vai tiểu thư Cher Horowitz trong Clueless (1995) - được các fan gọi là "biểu tượng của thập niên 1990" khi chia sẻ lại hình, video cũ. Ảnh: Instagram Alicia Silverstone
Nhiều tài khoản trên Instagram nhận xét cô là "IT girl" (cô gái trẻ đẹp với gu thời trang nổi bật, có sức ảnh hưởng lớn trong giới trẻ) của thế hệ trước. Một người hâm mộ cho biết xem Silverstone ngày xưa là hình mẫu để noi theo, bây giờ vẫn cố gắng học theo phong cách cũ của diễn viên.
Alicia Silverstone trong trailer phim Clueless. Video: YouTube/ Rotten Tomatoes Classic Trailers
Dù xu hướng được nhiều ngôi sao trung niên thực hiện, trang Today cho rằng Gen Z (sinh từ năm 1997 đến 2012) và Gen Alpha (2013-2024) là những người thúc đẩy ý tưởng lan rộng. Đây là hai thế hệ trưởng thành trong thời internet bùng nổ nên họ hứng thú với giai đoạn "không quá kỹ thuật số", cuộc sống ít phụ thuộc vào thiết bị điện tử.
Hai tháng trước khi nội dung này phổ biến, giới sao và người dùng mạng xã hội lăng xê xu hướng 2026 is the new 2016, nhìn lại hình ảnh 10 năm trước.
Theo Yahoo, video của Halle Berry thu hút nhiều quan tâm do gợi nhớ gu thời trang vừa giản dị, vừa thể hiện sự tự tin và nóng bỏng của diễn viên khi ấy. Trang tin nhận xét phong cách ngày xưa của minh tinh vẫn hợp thời nay.
Dưới bài đăng, nhiều khán giả cho biết ấn tượng với khí chất của cô. Bước sang tuổi 60, Halle Berry tiếp tục là gương mặt quen thuộc của làng điện ảnh và thời trang. Video: Instagram Halle Berry
Minh tinh Jennifer Garner, 54 tuổi, chọn những tấm ảnh thời trang và hình cắt từ nhiều bộ phim cô đóng hồi trẻ để ôn lại một thời đã qua. Trong bài đăng trên Instagram, cô tri ân kênh truyền hình Hallmark Channel - nơi sản xuất các bộ phim truyền hình đầu tay của cô. Ảnh: Instagram Jennifer Garner
Hơn 30 năm gia nhập Hollywood, Garner bỏ túi nhiều bộ phim làm nên tên tuổi như 13 Going on 30 (2004), Dude, Where’s My Car? (2000), Elektra (2005). Năm 2024, cô khiến người hâm mộ bất ngờ khi tái xuất với vai sát thủ Elektra trong Deadpool 3.
Video hồi tưởng thời vàng son của mỹ nhân Eo biển xanh Brooke Shields thu về hơn 11 triệu lượt xem. Nhìn lại bản thân hơn 30 năm trước, diễn viên nói cảm thấy mọi chuyện "trôi qua như cả đời người". Hiện nghệ sĩ 61 tuổi, bền bỉ đóng phim và tham gia các chương trình giải trí. Ngoài ra, Brooke Shields viết sách, kinh doanh hãng mỹ phẩm riêng. Ảnh: Instagram Brooke Shield
"Cô nàng lắm chiêu" Lindsay Lohan, 40 tuổi, ôn lại kỷ niệm bằng ảnh thời thơ ấu, chia sẻ nhiều hình chụp cùng gia đình. Khoảng 30 năm trước, cô vẫn là diễn viên nhí, sớm gây tiếng vang với bộ phim The Parent Trap (1998). Dưới phần bình luận, phần lớn khán giả nói cô là thần tượng thuở nhỏ của họ. Video: Instagram Lindsay Lohan
Trên Instagram ngày 10/3, Sharon Stone đăng video trùng dịp sinh nhật lần thứ 68. Minh tinh nhắc lại thời hoàng kim qua các vai diễn nổi bật như trong Basic Instinct (1992), Casino (1995). Nghệ sĩ cũng chia sẻ nhiều ảnh chụp bà dự sự kiện, mặc những bộ váy mang tính biểu tượng. Hình trên là tạo hình của Sharon Stone trong Casino.
Trích đoạn của Sharon Stone và Michael Douglas trong Basic Instinct. Video: TriStar Pictures
Kristin Davis, 61 tuổi, cũng gia nhập xu hướng nhìn lại thời thanh xuân, cho biết đây là những năm tháng thú vị. Bên cạnh ảnh khoe nhan sắc, cô khiến người hâm mộ xúc động với bức hình chụp chung Sarah Jessica Parker và Cynthia Nixon. Cả ba là bạn diễn của nhau trong series đình đám Sex and the City. Trong phim, Kristin vào vai Charlotte, chung nhóm bạn với Carrie (Sarah Jessica Parker đóng), Miranda (Cynthia Nixon) và Samantha (Kim Catrall).
Hình thứ hai, từ trái qua: Kristin, Sarah và Cynthia thời trẻ. Ảnh: Instagram Kristin Davis
