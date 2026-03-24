Nhan sắc dàn mỹ nhân Hollywood thập niên 1990

Reese Witherspoon những năm 1990

Gần đây, xu hướng "Mom/ Dad, what were you like in 90s (Bố/mẹ trông như thế nào vào những năm 1990)" phổ biến trên mạng xã hội, được nhiều sao Hollywood kỳ cựu yêu thích. Trên nền bài hát Iris của ban nhạc Goo Goo Dolls, nghệ sĩ trình chiếu hình hiện tại của mình, sau đó là các bức ảnh thời trẻ. Phần lớn nội dung đạt hàng triệu lượt xem, gợi hoài niệm cho khán giả.

Reese Witherspoon, 50 tuổi, là một trong những ngôi sao thực hiện nội dung này sớm nhất. Trên Instagram ngày 6/3, cô đăng video ôn lại kỷ niệm, thu hút hơn 20 triệu lượt xem. Người đẹp sinh năm 1976, nổi tiếng qua các bộ phim như Legally Blonde, Walk the Line. Cô nhiều lần vào danh sách diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới. Ngoài diễn xuất, Witherspoon làm chủ hãng phim Hello Sunshine.