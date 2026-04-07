Nhan sắc 'Công chúa xinh đẹp nhất' Nhật Bản

Công chúa Kako đến thăm một trường học quốc tế ở Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, hôm 24/3. Cô phối áo khoác hồng pastel và váy hoa cùng đôi giày cao gót mũi tròn cao 5 cm. Bức ảnh được chia sẻ trong nhóm người hâm mộ, thu hút hàng nghìn lượt yêu thích. Nhiều khán giả khen: "Cô ấy lúc nào trông cũng đẹp", "Thật đáng yêu".
Công chúa Kako được truyền thông trong nước gọi là "Công chúa xinh đẹp nhất", còn tạp chí Tatler ví cô là "Vương phi Kate Middleton của Nhật Bản". Theo Kyodo, công chúa ngày càng khẳng định vị thế, là gương mặt giàu sức ảnh hưởng nhất trong hoàng gia Nhật hiện nay.
Kako là con gái của Thái tử Akishino - em trai Nhật hoàng Naruhito. Tatler nhận xét cô có gương mặt tròn, tươi tắn và hiền hòa. Theo Japan Times, ngoài được ca ngợi về nhan sắc, cô còn nhận nhiều lời khen thông minh, duyên dáng và mang cốt cách thừa hưởng từ cựu Hoàng hậu Michiko. Cô được xem là biểu tượng cho thế hệ hoàng gia mới: Gần gũi nhưng vẫn giữ được sự chuẩn mực truyền thống.
Cô tốt nghiệp đại học Kito giáo Quốc tế ở Tokyo chuyên ngành tâm lý học. Cô còn theo khóa học ngành Quản lý sân khấu và Thiết kế trình diễn tại Đại học Leeds (Yorkshire, Anh).
Kể từ khi chị gái - Công chúa Mako - rời hoàng gia để kết hôn với thường dân năm 2021, Kako đảm nhận ngày càng nhiều trọng trách, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại giao. Tháng 6 năm ngoái, cô thăm chính thức Brazil nhân kỷ niệm 130 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Năm 2024, Công chúa Kako thăm Cộng hòa Peru, Bolivia, Hy Lạp. Ngoài ra, cô còn thường xuyên tham gia các sự kiện trong nước như lễ trao giải, triển lãm nghệ thuật, chương trình từ thiện.
Theo Japan Times, Công chúa Kako yêu thích nghệ thuật, khiêu vũ, trượt băng nghệ thuật. Cô được người dân yêu mến nhờ tính cách ấm áp, thân thiện với trẻ em.
Dịp sinh nhật cuối tháng 12 năm ngoái, cô phối áo len trắng và váy sơ mi tím đậm chụp ảnh bên hoa tại Vườn Hoàng gia Akasaka.
Nhan sắc Công chúa Kako ở tuổi 32 với làn da sáng và khỏe. Cô theo đuổi phong cách thanh lịch với những tông màu sáng, nhẹ nhàng như trắng, xanh dương, xanh bạc hà, hồng, nâu nhạt.
Tham dự tiệc mùa thu ở Vườn Hoàng gia Akasaka tháng 10/2025, công chúa gây ấn tượng bằng bộ váy áo màu đỏ dáng thắt eo nhẹ, kết hợp mũ fedora cài hoa.
Cô tạo điểm nhấn cho bộ đồ gồm blazer đồng điệu váy chữ A trắng bằng mũ fedora đen thắt nơ trong một sự kiện.
Đến trao cúp cho giải vô địch quần vợt toàn Nhật Bản tháng 10/2025 tại Tokyo, cô chọn váy suông bằng tweed mỏng dáng peplum, kèm đai lưng, giúp tạo tỷ lệ cơ thể cân đối. Công chúa tô điểm bằng những chiếc kẹp hoa - phong cách cô ưa chuộng, thường xuyên sử dụng.
Thỉnh thoảng, Kako thay đổi phong cách bằng một số bộ quần áo phom dáng công sở, đi kèm sơ mi thắt nơ, tạo vẻ ngoài cổ điển.
Đầm đơn sắc màu hồng phối blazer xám và giày nâu giúp công chúa tôn dáng. Theo Kyodo, những thiết kế cô mặc thường nhanh chóng được săn lùng và bán hết chỉ sau thời gian ngắn - tương tự "hiệu ứng Kate" tại Anh.
Sao Mai
Ảnh: Kyodo, Japan Daily