Nhan sắc cô gái trang điểm tử thi gây tranh cãi

Trung QuốcPan Meili, 30 tuổi, gây tranh cãi vì ngoại hình quá thời thượng khi làm việc tại nhà tang lễ, nhưng cô khẳng định đó là cách tôn trọng nghề nghiệp.

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành dịch vụ tang lễ, Pan Meili hiện làm việc tại một cơ sở ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Cô đã gắn bó với nghề suốt 15 năm và trực tiếp hỗ trợ hơn 15.000 gia đình tiễn đưa người thân.

Tháng 5/2025, Pan bắt đầu chia sẻ những video về công việc thường ngày lên mạng xã hội, thu hút gần 900.000 người theo dõi. Nhiều người bị cuốn hút bởi sự tương phản giữa vẻ ngoài thanh tú, trẻ trung của Pan và không gian làm việc u buồn, lạnh lẽo.

Pan cẩn thận chuẩn bị lớp trang điểm để trang điểm cho người đã khuất. Ảnh: Douyin

Bên cạnh những lời khen, Pan nhận không ít chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng việc cô trang điểm kỹ, sơn móng tay hay dùng nước hoa là không phù hợp, thậm chí thiếu tôn trọng người đã khuất.

Đáp lại, cô gái 30 tuổi khẳng định việc chăm chút ngoại hình không ảnh hưởng đến chuyên môn. "Tôi muốn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, đoan trang nhất. Đó là sự tôn trọng tôi dành cho chính mình và cho cả những người đã nằm xuống", Pan nói.

Với cô, nhà tang lễ không phải là nơi đáng sợ. "Tôi không sợ ma, vì đó đều là người thân mà ai đó vô cùng yêu thương và nhớ mong", cô chia sẻ triết lý làm nghề. Trong lúc trang điểm hay khâm liệm, Pan thường trò chuyện nhẹ nhàng với thi thể, trấn an họ rằng gia đình vẫn luôn ở bên cạnh.

Sự thấu cảm của Pan thể hiện rõ nhất qua một lần cô xử lý thi thể một người mẹ trẻ. Gương mặt người quá cố hốc hác, đôi môi thâm đen do bị đông lạnh. Thay vì dùng màu son nhạt theo thông lệ an toàn, Pan quyết định tô son màu hồng để gương mặt người mẹ trông tươi tắn, hồng hào trở lại.

"Tôi muốn họ ra đi trong dáng vẻ đẹp đẽ nhất", Pan kể. Gia đình người mất đã bật khóc vì xúc động và ngỏ ý biếu thêm tiền bồi dưỡng, nhưng cô từ chối.

Dù yêu nghề, Pan thừa nhận định kiến xã hội vẫn rất nặng nề. Cô tự đặt ra những nguyên tắc ngầm để bảo vệ bản thân và khách hàng: không chủ động bắt tay, không bế trẻ nhỏ và không chạm vào đồ đạc nhà người khác nếu không được nhờ.

"Tôi không quan tâm người khác bàn tán, vì tôi kiếm tiền bằng sức lao động chân chính", Pan nói. Cô từng ước mơ làm blogger làm đẹp, nhưng hoàn cảnh khó khăn đã đưa cô đến với nghề này, để rồi nhận ra giá trị của sự sống.

"Không phải ai cũng có cơ hội sống đến 80 hay 90 tuổi. Vì vậy, hãy sống trọn vẹn và trân trọng từng ngày mình đang có", cô chiêm nghiệm.

Nhật Minh (Theo SCMP, Xiaoxiang Morning Herald)