Nhan sắc các thí sinh Miss World Vietnam 2025

Sau vòng sơ khảo hồi tháng 11/2025, ban tổ chức chọn ra top 50 bước vào chung kết. Ở chặng đầu, nhiều thí sinh nhận được sự ủng hộ của khán giả, trong đó có không ít gương mặt lần đầu đến với sân chơi sắc đẹp lớn. Nguyễn Đào Tuyên Dương, 23 tuổi, quê Gia Lai - thí sinh cao nhất với 1,8 m. Cô là người mẫu được nhiều nhà mốt lựa chọn tại các show diễn gần đây. Tại vòng thi Người đẹp Thời trang cuối tháng 12 ở TP HCM, cô ghi tên vào top 5 trình diễn đẹp nhất, kết quả sẽ công bố tại đêm thi cuối.

Hoàng Quý Lan, người dân tộc Tày, 22 tuổi, cao 1,75 m. Cô có kinh nghiệm catwalk, từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024.

Võ Đoàn Bảo Hà, 23 tuổi, quê Đồng Nai, cao 1,7 m, số đo ba vòng 77-60-87 cm. Cô từng gây chú ý khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, vào top 25. Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng của Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM).

Phan Hải Như, 22 tuổi, người Cần Thơ, cao 1,68 m, gương mặt khả ái.

Trịnh Vũ Hồng Duyên, 21 tuổi, người Thanh Hóa, cao 1,72 m. Cô là sinh viên Đại học Anh quốc Việt Nam.

Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng, 19 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,75 m. Cô là á khôi Sinh viên thanh lịch toàn quốc năm 2024, đang theo học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Thu Hằng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 hồi giữa năm.

Thí sinh Trương Tâm Như, 20 tuổi, quê Thừa Thiên Huế. Cô cao 1,73 m, từng đoạt hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024.

Người đẹp Ngô Thị Hiền, sinh viên ngành Digital Marketing, FPT Polytechnic Tây Nguyên. Cô từng đăng quang cuộc thi Nữ sinh Thanh lịch của trường.

Người đẹp Lê Thảo Linh, 20 tuổi, người Quảng Trị, cao 1,72 m.

Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Miss World. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.

Top 50 thí sinh mùa giải mới sẽ tham gia các phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Bản lĩnh, Nhân ái. Hoa hậu Ý Nhi trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết diễn ra vào tháng 3. Tân hoa hậu sẽ tham gia Miss World lần thứ 74.

Ban giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban) và các thành viên Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, diễn viên Quốc Trường.