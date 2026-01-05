Thứ hai, 5/1/2026
Thứ hai, 5/1/2026, 10:56 (GMT+7)

Nhan sắc các thí sinh Miss World Vietnam 2025

Nhan sắc các thí sinh Miss World Vietnam 2025

Các ứng viên Miss World Vietnam 2025 thể hiện nét tươi trẻ trong bộ ảnh chân dung do ban tổ chức thực hiện.

Sau vòng sơ khảo hồi cuối năm 2025, ban tổ chức chọn ra top 50 bước vào chung kết. Ở chặng đầu, nhiều thí sinh nhận được ủng hộ của khán giả, trong đó có nhiều gương mặt mới lần đầu đến với sân chơi nhan sắc lớn. Nguyễn Đào Tuyên Dương, 23 tuổi, quê Gia Lai - thí sinh cao nhất với 1,8 m. Cô là người mẫu được nhiều nhà mốt lựa chọn tại các show diễn gần đây.

Nguyễn Đào Tuyên Dương, 23 tuổi, quê Gia Lai - thí sinh cao nhất với 1,8 m. Cô là người mẫu được nhiều nhà mốt lựa chọn tại các show diễn gần đây. Tại vòng thi Người đẹp Thời trang cuối tháng 12 ở TP HCM, cô ghi tên vào top 5 trình diễn đẹp nhất, kết quả sẽ công bố tại đêm thi cuối.

Hoàng Quý Lan, người dân tộc Tày, 22 tuổi, cao 1,75 m. Cô có kinh nghiệm catwalk, từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024.

Võ Đoàn Bảo Hà, 23 tuổi, quê Đồng Nai, cao 1,7 m, số đo ba vòng 77-60-87 cm. Cô từng gây chú ý khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, vào top 25. Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng của Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM).

Phan Hải Như, 22 tuổi, người Cần Thơ, cao 1,68 m, nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp nhờ gương mặt khả ái.

Huỳnh Ngọc Minh Phúc, 19 tuổi, quê TP HCM, gây chú ý với nụ cười sáng.

Trịnh Vũ Hồng Duyên, 21 tuổi, người Thanh Hóa, cao 1,72 m. Cô là sinh viên Đại học Anh quốc Việt Nam, nói tiếng Anh và Trung lưu loát.

Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng, 19 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,75 m. Cô là á khôi Sinh viên thanh lịch toàn quốc năm 2024, đang theo học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Thu Hằng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 hồi giữa năm.

Lê Ngọc Như Quỳnh, 22 tuổi, quê Thanh Hóa. Thí sinh tốt nghiệp cử nhân loại giỏi chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Học viện Ngân hàng và đạt nhiều danh hiệu học sinh giỏi thời cấp ba.

Thí sinh Trương Tâm Như, 20 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, diện trang phục họa tiết giọt nước. Cô cao 1,73 m, từng đoạt hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024. Cô có khả năng tiếng Anh lưu loát.

Người đẹp Ngô Thị Hiền, sinh viên ngành Digital Marketing, FPT Polytechnic Tây Nguyên. Cô từng đăng quang cuộc thi Nữ sinh Thanh lịch của trường.

Thí sinh Trần Linh Mai, 21 tuổi, quê Hưng Yên, cao 1,75 m. Tham gia cuộc thi, cô muốn thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động, tự tin hội nhập nhưng vẫn luôn giữ giá trị truyền thống.

Thí sinh Lê Thảo Linh, 20 tuổi, người Quảng Trị, cao 1,72 m.

Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Miss World. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.

Top 50 thí sinh mùa giải mới sẽ tham gia các phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Bản lĩnh, Nhân ái. Hoa hậu Ý Nhi trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết diễn ra vào tháng 3. Tân hoa hậu sẽ tham gia Miss World lần thứ 74.

Ban giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban) và các thành viên Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, diễn viên Quốc Trường.

Tân Cao
Ảnh: Viết Quý

