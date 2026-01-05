Nhan sắc các thí sinh Miss World Vietnam 2025

>>> Xem tiếp: Ứng viên nổi bật tại Miss World Vietnam 2025
Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Miss World. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.
Top 50 thí sinh mùa giải mới sẽ tham gia các phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Bản lĩnh, Nhân ái. Hoa hậu Ý Nhi trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết diễn ra vào tháng 3. Tân hoa hậu sẽ tham gia Miss World lần thứ 74.
Ban giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban) và các thành viên Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, diễn viên Quốc Trường.
Tân Cao
Ảnh: Viết Quý