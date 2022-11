Nhận quyền lợi bảo hiểm trong 15 phút

Thời gian chi trả quyền lợi bảo hiểm Sun Life tính từ lúc nộp yêu cầu rút ngắn xuống 15 phút thay vì 2 ngày nhờ đẩy mạnh số hóa.

Với mong muốn mang lại sự tiện lợi, dễ dàng cho khách hàng khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Sun Life Việt Nam đã đẩy mạnh số hóa quy trình và tốc độ xử lý yêu cầu để nâng cấp trải nghiệm người dùng.

Theo đó, quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm (Claim Express) của Sun Life Việt Nam được tích hợp ứng dụng nhận diện ký tự quang học (OCR), tự động nhập liệu yêu cầu của khách hàng, tự động thẩm định, cải tiến quy trình thanh toán với các ngân hàng. Điều này giúp thời gian chi trả quyền lợi bảo hiểm tính từ lúc khách hàng nộp yêu cầu đến lúc nhận được tiền bảo hiểm (bằng hoặc dưới 5 triệu đồng) chỉ còn 15 phút, thay vì 2 ngày làm việc như trước đây.

Claim Express của Sun Life là một bước tiến mới giúp đơn giản hóa các quy trình. Ảnh: Sun Life

Việc triển khai Claim Express giúp khách hàng trải nghiệm quy trình số hóa khép kín theo quy trình: từ lúc nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm qua SunSmart, phát hành hợp đồng nhanh Sun Express, xem hợp đồng bảo hiểm điện tử (e-policy), xác nhận hợp đồng my Sun Life (e-ACK), điều chỉnh thông tin hợp đồng my Sun Life, nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm trực tuyến qua myBenefits, my Sun Life, cuối cùng là quy trình chi trả tự động Claim Express.

Sau khi điền đầy đủ và chính xác thông tin và đáp ứng các tiêu chí của chi trả nhanh, Sun Life sẽ gửi thông báo về số tiền chi trả bảo hiểm cho khách thông qua tin nhắn và email trong vòng 15 phút.

Khách hàng sẽ nhận được quyền lợi nhanh chóng khi thực hiện đầy đủ các bước gồm: truy cập vào website myBenefits hoặc tải app my Sun Life; cung cấp thông tin nằm viện và chọn phương thức thanh toán; tải các chứng từ liên quan.

Trải nghiệm trong việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm có ý nghĩa và quan trọng nhất đối với khách hàng, giúp thể hiện rõ giá trị và vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc bảo vệ tương lai tài chính của các cá nhân và gia đình, đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động cho công ty, doanh nghiệp.

Sun Life Việt Nam là thành viên của tập đoàn Sun Life - tổ chức dịch vụ tài chính quốc tế với kinh nghiệm hoạt động trên 157 năm, có mặt ở nhiều quốc gia. Với chiến lược khách hàng trọn đời, Sun Life hoạt động với mục đích giúp khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Hồng Thảo