Nhận nhầm lương của 34 đồng nghiệp nhưng không trả lại

NgaVladimir Rychagov đang bị kiện vì từ chối trả lại hơn 7 triệu rúp (2,3 tỷ đồng), lương của 34 đồng nghiệp mà anh đã nhận nhầm do lỗi phần mềm của doanh nghiệp.

Khi nhận được thông báo từ ứng dụng ngân hàng vào đầu năm nay, Vladimir Rychagov, quản lý bộ phận tại nhà máy của công ty Severavtodor, không thể tin vào mắt mình. Ngoài khoản 47.000 rub (15 triệu đồng) tiền nghỉ phép, ông còn thấy số tiền thưởng hơn 7,1 triệu rub, theo tờ 86 RU ngày 1/11.

Trước đó có tin đồn trong nhà máy rằng doanh nghiệp sẽ chi lương tháng 13 lớn sau một năm làm ăn thuận lợi. Nhưng mức hơn 7 triệu rub nằm ngoài mọi kỳ vọng của ông.

Niềm vui làm "triệu phú" không kéo dài lâu khi ông liên tục nhận cuộc gọi từ phòng kế toán thông báo đây là tiền chuyển nhầm và yêu cầu hoàn trả.

Vladimir Rychagov cho rằng mình không có nghĩa vụ phải trả lại tiền. Ảnh: 5TV RU

Theo hồ sơ tòa án do chủ doanh nghiệp nộp, khoản 7 triệu rub thực tế được dùng để trả lương cho 34 nhân viên tại một chi nhánh khác, nhưng do lỗi phần mềm đã bị chuyển nhầm cho Rychagov.

Để bào chữa, ông cho rằng lệnh thanh toán chỉ ghi "tiền lương", không nêu cụ thể người nhận, nên ông có quyền hưởng số tiền này. "Sau khi nghiên cứu luật lệ trực tuyến, tôi kết luận tiền chỉ phải trả lại khi có lỗi tính toán rõ ràng. Nếu việc chuyển xảy ra do sự cố kỹ thuật, người nhận có thể tự quyết định, đặc biệt vì lệnh thanh toán ghi ‘tiền lương’", ông nói.

Dựa trên quy định pháp luật, Rychagov đề nghị công ty khấu trừ dần, mỗi đợt 20% lương, nhưng bị bác và được yêu cầu hoàn trả toàn bộ. Ông mua một ôtô cũ, đổi số điện thoại và cùng gia đình về quê ở Khabarovsk, cách gần 7.000 km.

Khi họ đang trên đường, công ty kiện và tài khoản ngân hàng của ông bị đóng băng, mở đầu cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Theo 5TV, tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều đứng về phía người sử dụng lao động, cho rằng cuối kỳ quyết toán không có khoản thanh toán quá hạn nào doanh nghiệp còn nợ Rygachov và khoản 7 triệu rub không được coi là tiền lương. Vì vậy, ông buộc phải hoàn trả. Người công nhân nhà máy kháng cáo giám đốc thẩm nhưng phán quyết ban đầu vẫn được giữ nguyên.

Tuy nhiên, cuộc chiến giành lại 7 triệu rub chưa kết thúc. Vladimir Rygachov tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao và được chấp nhận xem xét. Ông vẫn khẳng định mình có quyền nhận số tiền này và không có ý định trả lại.

Truyền thông Nga tìm hiểu quan điểm của doanh nghiệp, song giám đốc điều hành tạm quyền chỉ cho biết công ty sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để giải quyết. "Không có khoản lương thứ 13 nào; đó chỉ là chuyển khoản nhầm. Chúng tôi có lệnh tòa và sẽ xử lý trong khuôn khổ pháp luật", ông nói.

Số tiền hiện vẫn bị đóng băng trong khi chờ thủ tục pháp lý.

Hải Thư