Nhận 'lót tay' 11 tỷ đồng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án ở Đăk Lăk lĩnh 8 năm tù

Hà NộiÔng Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án ở Đăk Lăk, cùng cấp phó bị tuyên 8 năm tù vì nhận 11,1 tỷ đồng để giúp doanh nghiệp trúng thầu.

Ngày 9/1, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ (cựu Giám đốc và Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đăk Lăk) phạm tội Nhận hối lộ. Ngoài án tù, tòa phạt bổ sung mỗi bị cáo 180 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

Ở tội Đưa hối lộ, ông Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn - Công ty Sài Gòn) 30 tháng tù và Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên,18 tháng tù. Mỗi bị cáo còn bị phạt tiền 40 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm "thoái hóa biến chất" đội ngũ cán bộ, công chức.

Ông Phạm Văn Hạ (hàng đầu, bên phải) và Bùi Văn Tư (áo trắng). Ảnh: Phạm Dự

Bản án xác định, dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2020, giao Ban Quản lý dự án (QLDA) tỉnh Đăk Lăk làm chủ đầu tư. Dự án có 15 gói thầu, trong đó gói thầu số 3 và số 4 có giá trị xây lắp hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngay từ giai đoạn xin chủ trương đầu tư, các giám đốc doanh nghiệp đã tiếp cận lãnh đạo tỉnh, nói "được Tỉnh ủy đồng ý" cho 3 công ty tham gia thực hiện dự án, để xin "cơ chế" tham gia. Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk lúc đó đồng ý ủng hộ, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Sau khi được chấp thuận, nhóm doanh nghiệp này gặp lãnh đạo Ban QLDA để thỏa thuận việc trúng thầu. Từ đó, ông Hạ và Từ đã thỏa thuận, thống nhất nhận tiền của doanh nghiệp để can thiệp đến cấp dưới tạo điều kiện cho trúng thầu.

Ông Hạ thỏa thuận nhận 3% giá trị tạm ứng ghi trong hợp đồng; còn ông Từ ban đầu thống nhất nhận 9 tỷ đồng - tương ứng mỗi doanh nghiệp chi 3 tỷ.

Cụ thể, ông Hạ nhận tổng cộng 5,1 tỷ đồng. Trong đó, Hải đưa 3,2 tỷ đồng trong hai lần gặp tại nhà riêng vào tháng 1/2022; ông Chương đưa 1,9 tỷ đồng vào tháng 8/2021.

Còn ông Từ nhận tổng cộng 6 tỷ đồng, gồm: Chương đưa 3 tỷ đồng tại đường Nguyễn Tất Thành vào tháng 12/2021, ông Hải đưa 3 tỷ đồng tại quán Ticos Coffee trên đường Nguyễn Đình Chiểu vào tháng 4/2022.

Phiên xét xử do thẩm phán Trần Thị Lê Na làm chủ tọa. Ảnh: Phạm Dự

Theo tòa, bị cáo Hải và Chương đưa hối lộ nhằm mục đích được trúng thầu thực hiện dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột. Sau khi trúng thầu, các doanh nghiệp của hai bị cáo đã triển khai dự án cơ bản đúng tiến độ, được nghiệm thu, thanh toán, đạt khoảng 98% khối lượng công việc; không có thiệt hại phát sinh trong hoạt động đấu thầu.

HĐXX đánh giá mục đích, động cơ phạm tội của các bị cáo xuất phát từ mong muốn doanh nghiệp trúng thầu, có công việc để duy trì hoạt động. Sau khi trúng thầu, các doanh nghiệp của Hải và Chương không bán thầu, không bỏ thầu, đến nay vẫn thực hiện các gói thầu cơ bản đúng tiến độ.

Công ty An Nguyên và Công ty Sài Gòn đều là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động nhiều năm trên địa bàn tỉnh, có bề dày thành tích, năng lực thi công và hiệu quả kinh doanh. Trong nhiều năm, các doanh nghiệp này được cơ quan thuế tỉnh ghi nhận thành tích xuất sắc trong việc chấp hành pháp luật thuế; đồng thời được khen thưởng vì có thành tích trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Công ty An Nguyên và Công ty Sài Gòn còn có đóng góp cho cộng đồng thông qua việc xây nhà cho người nghèo, mỗi doanh nghiệp đóng góp kinh phí xây hai căn nhà trong năm 2023. Tòa án xem đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo Hải và Chương.

Quá trình điều tra, các bị can khai báo thành khẩn và đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 16,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Riêng nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Phạm Ngọc Nghị bị xác định có nhận 4,5 tỷ đồng quà biếu nhưng không có thỏa thuận từ trước, đã nộp lại đầy đủ nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông này đã bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng.

