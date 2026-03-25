Nhận huân chương vì thuyết phục kẻ tấn công bỏ ý định đánh bom bệnh viện

AnhNathan Newby được trao Huân chương George vì đã thuyết phục một người đàn ông từ bỏ ý định kích nổ bom tại bệnh viện ở thành phố Leeds.

Nathan Newby, 35 tuổi, được trao Huân chương George, giải thưởng danh dự cao quý của Vương quốc Anh dành cho dân thường có hành động dũng cảm vào 25/3. Trước khi nhận huân chương, anh lần đầu tiết lộ chi tiết cuộc chạm trán với Mohammad Farooq, kẻ mang bom tự chế đến bệnh viện St James với ý định "giết càng nhiều y tá càng tốt".

Newby đang nằm viện và ra ngoài hít thở không khí tối 20/1/2023 thì bắt gặp Farooq, 29 tuổi, nhân viên hỗ trợ lâm sàng tại đây. Anh thấy Farooq đút tay vào túi áo, đi lại loạng choạng như thể "vừa nhận được tin xấu".

"Tôi bước tới gần, hỏi thăm xem mình có giúp gì được không", Newby kể lại. "Tôi nói: 'Cậu ổn không?' và mọi chuyện thực sự bắt đầu từ đó".

Nathan Newby trả lời phỏng vấn hôm 24/3. Ảnh: Guardian

Sau một tiếng trò chuyện, Farooq tiết lộ mình định "trả thù" và cho hay đang mang theo một quả bom. "Nghe cậu ta nói, tôi biết đó không phải lời đùa nên đã yêu cầu được xem quả bom. Cậu ta vui vẻ mở ra cho tôi xem", Newby nhớ lại.

Bản thân Newby lúc đó cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Newby nghĩ rằng nếu đưa được Farooq rời xa tòa nhà, trường hợp bom nổ thì chỉ có mình và anh ta gặp nguy hiểm. Newby hỏi Farooq về bán kính vụ nổ rồi đưa hắn ra ghế băng gần đó, tính toán rằng "nếu nổ, quả bom chỉ phá hủy được cửa bên ngoài chứ không làm sập cả tòa nhà".

Trong vài tiếng tiếp theo, hai người chỉ ngồi trò chuyện. Farooq kể về gia đình, con cái. "Anh ta xin ôm tôi vài lần và tôi đồng ý", Newby nói. Sau cái ôm cuối cùng, Farooq bảo Newby hãy "gọi điện cho cảnh sát trước khi tôi đổi ý".

Mohammad Farooq tại sảnh lễ tân của bệnh viện St James ngày 20/3. Ảnh: CPS

Khi được hỏi về cảm xúc hiện tại, Newby cho rằng Farooq có lẽ là một người tốt nhưng "đầu óc đã đặt sai chỗ vào sai thời điểm". Anh không phán xét và tự nhận mình không phải anh hùng, mà chỉ là người "ở đúng chỗ, đúng lúc".

Giới chức xác định Farooq là "kẻ khủng bố tự cực đoan hóa dưới ảnh hưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng". Việc anh ta chọn bệnh viện làm mục tiêu bắt nguồn từ tư thù cá nhân, do có mâu thuẫn kéo dài với các y tá trong khoa của mình. Anh ta bị kết tội "chuẩn bị hành động khủng bố" và bị tuyên án tù chung thân với thời hạn tối thiểu 37 năm mới được xét đặc xá.

Khi tuyên án hồi tháng 3/2025, thẩm phán Cheema-Grubb nhận định "sự tử tế của Newby đã ngăn chặn một tội ác tại khoa sản của một bệnh viện lớn". Bà khẳng định lời khai của anh là "một trong những điều đáng kinh ngạc nhất tòa án từng được nghe".

Hồng Hạnh (Theo Guardian)