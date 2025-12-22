Nhận hối lộ như 'lĩnh lương' tại Chi cục Thú y vùng VI

Trạm trưởng thú y nhận "lót tay" định kỳ từ doanh nghiệp buôn lậu, hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, rồi chia cho sếp và nhân viên, để không kiểm duyệt hàng hóa từ vùng dịch bò điên.

Hành vi của Bạch Đức Lữu (Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI), Lý Hoài Vũ (Chi cục phó), Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện) liên quan đến đường dây nhập lậu sản phẩm động vật từ vùng có dịch bò điên được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa ban hành. Họ cùng 3 cấp dưới bị truy tố về tội Nhận hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trần Nguyên Bình (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Hoàng Sa - Công ty Hoàng Sa) cùng vợ Đỗ Thùy Nhung bị cáo buộc tội Buôn lậu và Đưa hối lộ. 13 bị can khác, trong đó bao gồm nhiều chủ doanh nghiệp, bị truy tố về tội Buôn lậu.

Đây là một trong những vụ án được đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM.

Đóng tiền chung chi hàng tháng

Theo hồ sơ vụ án, để đưa trót lọt hàng trăm nghìn tấn bột huyết, bột xương thịt từ các quốc gia có dịch bò điên (thuộc diện cấm nhập khẩu) vào Việt Nam, vợ chồng "ông trùm" Trần Nguyên Bình đã chủ động móc nối với Trần Trung Nhân.

Hai bên thỏa thuận không "chung chi" theo từng lô riêng lẻ mà theo cơ chế chi trả định kỳ. Mỗi lô hàng được tính 1-3 triệu đồng nhưng cộng dồn, thanh toán theo tháng trong giai đoạn 2018-2023.

Trung bình mỗi tháng, Bình và Nhung đưa cho Nhân 50-150 triệu đồng; lần cuối cùng là tháng 7/2023, Nhung trực tiếp đưa 100 triệu đồng tại trụ sở làm việc. Tổng số tiền nhóm này chi hối lộ khoảng 2,9 tỷ đồng.

Bạch Đức Lữu, cựu Chi cục Trưởng Thú y vùng VI. Ảnh: Chi Cục Thú Y

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định Nhân còn nhận tiền từ nhiều doanh nghiệp "vệ tinh" khác như Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trung Chính, Công ty Đại lý hàng hóa Việt Nam, Công ty TNHH Giải pháp Dinh dưỡng, Công ty TNHH Thương mại Tương lai Việt, Công ty TNHH Sản xuất và thương mại vận tải Việt Nam... với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng trong cùng giai đoạn.

Theo cáo trạng, việc thu, chi tại Trạm kiểm dịch được tổ chức bài bản, có sự tham gia của Nguyễn Minh Thành, Phó trạm trưởng. Ông này là đầu mối thu tiền từ các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm động vật đông lạnh, sau đó gom lại nộp cho Nhân. Cứ 2 đến 3 tháng, Thành đưa cho Nhân 30-100 triệu đồng; tổng số tiền chuyển lên cấp trên khoảng một tỷ đồng.

Tính chung, Trần Trung Nhân trực tiếp nhận và thông qua cấp dưới thu về gần 7 tỷ đồng. Số tiền này được phân chia theo "quy chế ngầm": Chi cục trưởng Bạch Đức Hữu nhận 1,2 tỷ đồng, Chi cục phó Lý Hoài Vũ nhận 800 triệu đồng; Nhân hưởng lợi cá nhân một tỷ đồng, giữ lại khoảng 500 triệu đồng chi cho việc tiếp khách, "ngoại giao"; phần còn lại được chia đều cho các kiểm dịch viên, mỗi người 5-7 triệu đồng mỗi tháng, để cả bộ máy cùng bỏ qua quy trình kiểm soát.

Quy trình kiểm dịch 'trên giấy'

Theo quy định, khi hàng về cảng, kiểm dịch viên phải trực tiếp đi kiểm tra thực trạng, cắt niêm phong container và lấy mẫu ngẫu nhiên mang về xét nghiệm. Nhưng với các doanh nghiệp đã "đóng phí" cho các bị can thì không cần áp dụng.

Tại nhóm Công ty Hoàng Sa, khi nhập các lô hàng bột xương bò (cấm nhập khẩu), chủ doanh nghiệp chỉ đạo nhân viên Huỳnh Văn Thịnh mang theo "mẫu sạch" (mẫu bột không nhiễm bệnh, không có ADN bò) do công ty chuẩn bị sẵn đưa cho kiểm dịch viên. Cán bộ thú y nhận mẫu này mang về xét nghiệm để ra kết quả "đạt", giúp doanh nghiệp thông quan trót lọt.

Hậu quả của sự thông đồng này là cơ quan chức năng phát hiện một số sản phầm tồn kho trong đường dây bị thu giữ có kết quả dương tính với dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Newcatxon đã vượt qua hàng rào kiểm dịch, đe dọa trực tiếp đến ngành nông nghiệp trong nước.

Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi sai phạm và được ghi nhận là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, mong được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Bạch Đức Hữu, Lý Hoài Vũ, Trần Trung Nhân và một số người đã nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả.

Đây là đường dây nhập lậu sản phẩm từ động vật đặc biệt lớn với khối lượng hơn 116.000 tấn. Nhà chức trách xác định, giá trị các lô hàng nhập khẩu trái phép là trên 2.143 tỷ đồng.

Là người đứng đầu nhóm buôn lậu có quy mô lớn nhất trong các doanh nghiệp, vợ chồng ông Bình cùng hai chủ doanh nghiệp khác là Trần Quốc Trung (Giám đốc Công ty Trung Chính) và Đoàn Thị Huyền (chủ Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam) hiện trốn truy nã.

Hải Duyên