Nhẫn hip hop giá một triệu USD

New YorkChiếc nhẫn nghệ sĩ Tupac Shakur đeo trước khi qua đời thu về số tiền một triệu USD tại cuộc đấu giá.

Hôm 31/7, rapper người Canada Drake công bố anh là chủ sở hữu mới của chiếc nhẫn nổi tiếng trong cuộc đấu giá vào cuối tuần trước. Trước khi bán, tổ chức đấu giá Sotheby's ước tính món trang sức có giá từ 200.000 đến 300.000 USD. Kết quả, nhẫn được bán 1 triệu USD khiến nó trở thành "đồ tạo tác hip hop đắt nhất thế giới".

Tupac Shakur - một trong những rapper có ảnh hưởng nhất mọi thời - đã đeo chiếc nhẫn hình vương miện này tại lễ trao giải VMAs vào ngày 4/9/1996. Ba ngày sau, anh bị bắn trong một vụ xả súng ở Las Vegas và qua đời ngày 13/9 ở tuổi 25.

Chiếc nhẫn được trưng bày trong buổi giới thiệu với báo chí tại trụ sở Sotheby's ở New York hôm 20/7. Ảnh: AFP

Nhẫn vàng do các thợ kim hoàn ở New York chế tác, đính viên hồng ngọc cabochon ở giữa, hai bên là viên kim cương cắt pavé, khắc dòng chữ "Pac & Dada 1996". Vào thời điểm đó, Tupac Shakur đang hẹn hò nhà thiết kế thời trang Kidada Jones, con gái của nhà sản xuất âm nhạc Quincy Jones.

Cassandra Hatton - chủ tịch Sotheby's - nói: "Chiếc nhẫn có một không hai được thiết kế tỉ mỉ và là một trong những kỷ vật cuối cùng của anh ấy, là minh chứng cho tầm ảnh hưởng lâu dài của anh ấy đối với hip hop".

Yaasmyn Fula - người quản lý của Tupac Shakur - đã rao bán món đồ này trong đợt bán đấu giá dành cho giới hip hop tuần trước. Sự kiện năm nay tập trung vào lễ kỷ niệm 50 năm nền văn hóa hip hop phát triển, bắt đầu ở South Bronx, Mỹ vào năm 1973 rồi trở thành hiện tượng trên toàn thế giới.

Ngoài nhẫn vương miện của Tupac Shakur, 117 lô được chào bán còn có tác phẩm nghệ thuật nguyên bản, thiết bị phòng thu lịch sử, ảnh độc quyền, giày thể thao và áo khoác, cùng các đồ tạo tác quý hiếm khác về âm nhạc, nghệ thuật và thời trang.

Rapper Drake (phải) khoe chiếc nhẫn đắt giá trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram Drake

Drake sinh năm 1986, là rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất ghi âm và diễn viên người Canada gốc Ả Rập. Anh trở nên nổi tiếng với vai trò rapper khi ký hợp đồng cùng hãng đĩa Young Money Entertainment của Lil Wayne vào tháng 6/2009. EP đầu tiên của anh, So Far Gone, gồm đĩa đơn Best I Ever Had, vào top 10 Billboard Hot 100 của Mỹ. Năm 2021, Drake là một trong 10 nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất làng hip hop, chỉ xếp sau các ngôi sao nhạc pop như BTS, Taylor Swift và Adele.

Ca sĩ có sở thích tiêu xài xa hoa. Anh từng mua một chiếc Boeing 767 để làm phương tiện cá nhân, chi 104 triệu USD mua lại ngôi nhà của danh ca Robbie Williams ở Los Angeles.

Họa Mi (theo SCMP)