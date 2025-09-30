Nhẫn Galaxy Ring kẹt ở ngón tay do phồng pin

Galaxy Ring, nhẫn thông minh theo dõi sức khỏe được Samsung tung ra năm ngoái, phồng lên khiến một du khách phải vào viện và lỡ chuyến bay.

Ngày 29/9, YouTuber công nghệ Daniel Rotar đăng lên X hình ảnh nhẫn Galaxy Ring biến dạng khiến anh không thể tháo khỏi ngón tay. Nhẫn có một vài chỗ phồng lên rõ ràng và lớp bên trong tách rời.

Nhẫn Galaxy Ring biến dạng và mắc kẹt trên ngón tay Daniel Rotar. Ảnh: X/Daniel Rotar

Rotar cho biết tình trạng này bắt đầu trước khi anh lên máy bay tại Hawaii. "Tôi không thể tháo ra được và nó rất đau", anh viết trên X, gắn thẻ nhiều tài khoản của Samsung. Sau đó, tài khoản Samsung UK đã trả lời dưới phần bình luận, đề xuất chuyển sang nhắn tin trực tiếp.

Vài giờ sau, Rotar nói anh không được lên máy bay và phải đến bệnh viện, thêm rằng việc dùng kem dưỡng và xà phòng tại sân bay có vẻ khiến tình hình trở nên tệ hơn. Cuối cùng, nhẫn được tháo ra nhờ đá lạnh và chất bôi trơn y tế.

"Sẽ không bao giờ đeo nhẫn thông minh nữa", anh nói.

Nhẫn thông minh được tháo khỏi tay Daniel Rotar. Ảnh: X/Daniel Rotar

Rotar cho rằng có thể nhẫn biến dạng do anh bay nhiều chuyến, thời tiết Hawaii nóng bức, tiếp xúc với nước mặn và pin có vấn đề. Galaxy Ring được đánh giá là có khả năng chống nước mặn khi người dùng bơi ở vùng nước nông, nhưng sau đó cần rửa sạch và làm khô hoàn toàn.

"Chất khử trùng hoặc muối trong nước bể bơi hoặc nước biển có thể ảnh hưởng đến khả năng chống nước. Để duy trì hiệu suất tối ưu, hãy rửa với nước sạch sau khi bơi, lau kỹ bằng khăn mềm, sạch trước khi sử dụng lại", website Samsung khuyến nghị.

Trả lời Tom's Guide, Samsung khẳng định: "Sự an toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi đang liên hệ trực tiếp để tìm hiểu thêm về mối lo ngại của họ. Những trường hợp như vậy rất hiếm và có một số cách để tháo nhẫn bị kẹt như dùng xà phòng với nước hoặc ngâm vào nước lạnh".

Trên website Samsung, giải pháp cuối cùng được đề xuất là nhờ thợ chuyên nghiệp cắt nhẫn. "Hãy tham khảo ý kiến nhân viên y tế để cắt nhẫn, không tự ý làm. Nhẫn là thiết bị điện tử chứa pin. Để đảm bảo an toàn, nhẫn phải được cắt dọc theo ký hiệu ở vị trí không có pin".

Nhẫn thông minh Galaxy Ring của Samsung ra mắt tháng 7/2024, sử dụng hộp sạc riêng với vỏ trong suốt khoe thiết kế bên trong. Nhẫn kết nối với hộp đựng bằng chân điện cực chạm tương tự cách sạc của các dòng tai nghe True Wireless. Hộp có cổng USB-C để kết nối với bộ nguồn. Thời lượng pin của nhẫn là 7 ngày, còn hộp sạc có pin 361 mAh giúp tăng tổng thời lượng sử dụng lên tối đa 16 ngày.

Thu Thảo (Theo Tom’s Guide, Engadget)