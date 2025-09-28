Nhận đơn hàng đáng ngờ, shipper nhanh trí báo cảnh sát

MỹThấy khách đặt mua dây zip, rìu, túi đựng rác và thuốc tẩy, tài xế ứng dụng giao hàng nghi ngờ bèn trình báo cảnh sát, giúp giải thoát con tin khỏi phòng khách sạn.

Nypost đưa tin ngày 27/9, Sở Cảnh sát thành phố Sweetwater, bang Texas cho biết đã nhận được cuộc gọi báo cáo về một đơn hàng đáng ngờ được giao cho Neil Cooper, 42 tuổi, tại khách sạn Sweetwater Inn vào trưa 22/9.

Cảnh sát cho biết Cooper đã đặt mua dây zip, rìu, túi đựng rác và thuốc tẩy thông qua ứng dụng giao hàng. Shipper nói cho người quản lý khách sạn về những vật dụng đáng ngờ, đề nghị gọi cảnh sát.

Khi các sĩ quan tiếp cận căn phòng, Cooper được cho là tuyên bố có súng và cố thủ bên trong. Nhà chức trách cũng nhận được thông tin rằng có thể có một con tin đang ở trong phòng.

Neil Cooper (phải) bị cảnh sát còng tay đưa ra khỏi khách sạn. Ảnh: KRBC

"Trong khi cảnh sát nỗ lực kết nối với Cooper, người được cho là con tin đã trốn thoát khỏi phòng khách sạn an toàn. Một chuyên gia đàm phán từ Sở An toàn Công cộng bang Texas sau đó thuyết phục được Cooper đầu hàng", Sở Cảnh sát Sweetwater thông báo trên Facebook.

Cooper bị buộc tội bắt cóc nghiêm trọng, đồng thời đang có lệnh truy nã vì tội liên quan đến ma túy.

Cảnh sát cho biết người ban đầu được báo cáo là con tin cũng đã bị bắt với cáo buộc từ chối xác nhận nhân thân với chính quyền.

Tuệ Anh