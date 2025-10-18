Nhận diện ứng viên vô địch Visa VMC Winter 2025

Ba đội RLG SE, Saigon Phantom và AFO SQ có điểm mạnh, yếu riêng khi tranh vô địch quốc gia Mobile Legends: Bang Bang cuối tuần này.

Sau hơn 1 tháng tranh tài, Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025 (Visa VMC Winter 2025), giải vô địch quốc gia Mobile Legends: Bang Bang, đã tìm ra ba đội mạnh nhất: RLG SE, Saigon Phantom và AFO SQ. Họ sẽ thi đấu loạt trận chung kết trong hai ngày 18-19/10 để tranh vô địch.

Các thành viên Legion Esports, từng vô địch VMC Spring 2025, sẽ đối đầu nhau ở Visa VMC Winter 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Sự kiện diễn ra tại Hutech Campus, Hiệp Phú, Thủ Đức, TP HCM, với quỹ thưởng lên tới 400 triệu đồng. Đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam dự giải Vô địch Thế giới M7 World Championship còn đội á quân giành vé dự M Challenge Cup Mekong (MCCM).

Saigon Phantom (SGP) được đánh giá cao khi sở hữu ba tuyển thủ Meow, Jowga và Hide - những người từng chung màu áo Legion Esports. Đây là đội tuyển Mobile Legends: Bang Bang nổi bật nhất Việt Nam trong vài năm qua với thành tích vô địch M Challenge Cup Mekong Season 4, đồng thời từng góp mặt hai giải quốc tế là M6 World Championship và MLBB Mid Season Cup 2025.

Ở vị trí xạ thủ, SGP có "ngoại binh" Malik, người từng vô địch giải MPL Malaysia Mùa 11. Chính vì thế, đội hình SGP được xây dựng dựa trên nền tảng là sự ăn ý giữa các cá nhân, nhưng vẫn có ngôi sao để tạo ra khác biệt.

Tuy vậy, ở trận ra quân Visa VMC Winter 2025, SGP từng thua trắng RLG SE 0-2, để lộ ra một số yếu điểm trong cách vận hành đội hình và cấm chọn. Thất bại "tâm phục khẩu phục" này đặt ra câu hỏi, liệu RLG SE có phải đối thủ kỵ dơ của SGP, và SGP sẽ thể hiện thế nào khi hai đội tái đấu ở chung kết nhánh thắng chiều nay, 18/10.

Dù xuyên suốt các trận sau đó, SGP thi đấu ổn định và chắc chắn hơn. Nhưng rõ ràng, HLV của họ cần đưa ra một chiến thuật cấm chọn phù hợp, đồng thời bản thân các tuyển thủ cũng sẽ phải làm tốt hơn trong lúc triển khai đội hình nếu muốn vượt qua hai đối thủ khó nhằn phía trước.

RLG SE là đội chơi ấn tượng nhất ở giai đoạn vòng loại. Những tuyển thủ Hehehehehehe và Daylight cũng từng khoác áo Legion Esports. Họ kết hợp với hai tuyển thủ quốc tế là Ashritt và Pancake, tạo nên một bộ khung đội hình vững chắc.

Dù vậy, RLG SE sẽ phải khắc phục rào cản ngôn ngữ khi hai tuyển thủ Philippines nắm giữ hai vị trí tương đối tách biệt nhau - Hỗ trợ và Đi rừng, khác với cặp đôi Xạ thủ - Hỗ trợ Philippines của SGP. Trong những trận đấu căng thẳng, giao tiếp giữa các tuyển thủ có thể là yếu tố định đoạt kết quả trận đấu.

Cái tên cuối cùng được xem là "ngựa ô" của giải đấu lần này là AFO SQ. Họ đi lên từ vòng loại quốc gia, từng bị SGP, RGL SE đánh bại, và bị xem là yếu nhất trong ba đội dự vòng chung kết Visa VMC Winter 2025.

Tuy nhiên, chặng đường ở vòng play-off đã cho thấy tinh thần chiến đấu của AFO SQ. Sau khi rơi xuống nhánh thua, họ gây địa chấn khi đánh bại Eclipse Esports, và giờ đây đang hướng tới mục tiêu quan trọng là tiến vào Chung kết Tổng.

Sở hữu đội hình giàu sức trẻ, AFO SQ cống hiến cho người hâm mộ lối chơi bùng nổ và hấp dẫn. Khác với hai đối thủ, đội hình của họ "thuần Việt", không có tuyển thủ quốc tế. Những điều này sẽ tạo nên sức mạnh và sự khó lường cho AFO SQ trong cuộc đối đầu với hai đối thủ già dơ hơn.

Tuy vậy, đó cũng có thể trở thành điểm yếu mà AFO SQ cần chú ý. Khao khát chứng tỏ bản thân đôi khi sẽ dẫn đến các tình huống xử lý mạo hiểm và nóng vội, dễ mắc sai lầm để đối thủ khai thác.

Đoàn Dũng