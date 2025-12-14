Nhân chứng kể phút hoảng loạn trong vụ xả súng ở Australia

Hai tay súng bất ngờ xả đạn vào đám đông trên bãi biển Bondi, khiến nhiều người ngã gục tại chỗ và gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

Giới chức Australia tối 14/12 xác định vụ xả súng tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney thuộc bang New South Wales, là "hành động tấn công khủng bố và có dấu hiệu bài xích Do Thái". Hai tay súng đã nã đạn vào đám đông tại bãi biển, nơi có hàng trăm người đang dự lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái, khiến ít nhất 11 người chết và hàng chục người bị thương.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh 9NEWS, một người đàn ông quấn băng quanh đầu kể lại khoảnh khắc hoảng loạn khi các nghi phạm nổ súng lúc anh và gia đình đang dự lễ. "Mọi người hoảng loạn tột độ. Lễ hội trở thành cuộc tắm máu. Tiếng súng vang khắp nơi, tất cả đều cúi rạp xuống. Chúng tôi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra", anh nói.

Xả súng ở bãi biển Australia, ít nhất 10 người chết Hai tay súng xả đạn về phía bãi biển Bondi, Australia, chiều 14/12. Video: News.com.au

Nhân chứng thấy máu phun từ chính mình, sau đó mới nhận ra bản thân đã bị thương ở đầu. "Tôi chưa từng nghĩ sẽ thấy điều này ở Australia", anh cho hay, thêm rằng đã chứng kiến nhiều người gục xuống đất.

Một người khác tên Vladimir cũng kể rằng tay súng đã bắn loạn xạ vào đám đông. Anh cố giúp một nhân viên an ninh bị trúng đạn vào vai, đồng thời thấy nhiều người đã chết ở xung quanh. "Họ bắn bất kỳ ai lọt vào tầm ngắm, bất kể già trẻ. Như trong phim", Vladimir nhớ lại.

Một nhân chứng khác nói rằng mọi người phải ẩn nấp vì đạn bay liên tục. "Chúng tôi trốn sau khu ván leo núi và đạn bay không ngừng. Có những viên sượt qua ngay bên cạnh chúng tôi. Thật hỗn loạn", người này nói.

Marley Carroll, cư dân Sydney, cho biết đó là một buổi chiều giống như mọi Chủ nhật ở bãi biển Bondi, không có dấu hiệu gì bất thường, cho đến khi những tiếng súng đầu tiên vang lên.

"Tôi nghĩ lúc đầu có hai phát. Mọi người đều ngoảnh lại xem âm thanh phát ra từ phía bắc bãi biển. Ban đầu tôi nghĩ không có gì đáng lo, vì bạn không bao giờ nghĩ chuyện như thế sẽ xảy ra ở Sydney", ông kể lại.

Vị trí vụ xả súng ở bãi biển Bondi, Sydney, ngày 14/12. Đồ họa: Guardian

Chỉ ít lâu sau, ông thấy đoàn người chạy về phía mình. "Ai cũng chạy, tràn xuống cả lòng đường. Còi xe inh ỏi và mọi người khóc lóc. Tôi nhớ có một nhóm phụ nữ chạy ngang và hét lên 'chúng bắn người, chúng bắn người'. Khi đó tôi mới hiểu điều gì đang xảy ra", Carroll kể.

Ông cùng khoảng 20 người nấp sau xe của lực lượng cứu hộ, tìm chỗ tránh đạn. "Chúng tôi vẫn nghe tiếng đạn sau khoảng 10 phút. Không ai tin được chuyện đang xảy ra. Xe buýt chật kín. Người ta cố chen lên và chạy để giữ mạng", ông nói.

Sarah Frydman và con gái Scarlett đang dự bữa tiệc trưởng thành của thiếu niên Do Thái trong khu vực thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh. Mọi người bảo nhau chạy vào sau bếp để trốn, bảo vệ những đứa trẻ có mặt trong cùng bữa tiệc.

Frydman nghe thấy ít nhất 50-60 phát súng. "Những tiếng nổ kéo dài mãi không ngừng. Thật kinh khủng", bà kể. Hai mẹ con Frydman ẩn nấp khoảng nửa giờ trước khi cảnh sát tiếp cận và đưa họ đến khu vực khác. "Cảnh sát chỉ nói: Cúi thấp xuống, tránh xa cửa sổ. Chúng tôi ngồi bất động ở đó thêm khoảng một giờ".

Một du khách nói tiếng Pháp kể rằng anh mới tới Australia được hai ngày, thậm chí đã gợi ý một vài người đến Bondi vì nghĩ nơi này sẽ an toàn với nhiều nhân viên an ninh. Nhưng chỉ một giờ sau khi tắm biển xong, anh phải đối mặt với vụ xả súng kinh hoàng.

Du khách này nấp sau một chiếc xe khi thấy nghi phạm chĩa súng về phía mình, nhưng may mắn không bị bắn trúng. Anh sau đó chạy đến hỗ trợ một phụ nữ đang mang thai. "Trái tim tôi đã chết hôm nay", anh nói.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại bãi biển Bondi, Sydney, ngày 14/12. Ảnh: AFP

Lãnh đạo cảnh sát New South Wales Mal Lanyon ước tính có hơn 1.000 người có mặt tại bãi biển Bondi khi vụ tấn công xảy ra. Cảnh sát đang điều tra khả năng có tay súng thứ ba và đã được phép sử dụng "quyền hạn đặc biệt" để ngăn chặn các mối đe dọa. Một quả bom tự chế đã bị vô hiệu hóa tại hiện trường và chuyển đến khu tiêu hủy.

Thủ hiến New South Wales Chris Minns lên án vụ tấn công là "hành vi hèn hạ", đồng thời gửi thông điệp chia buồn với cộng đồng Do Thái tại Australia.

Đồng tổng giám đốc Hội đồng điều hành Cộng đồng Do Thái Australia (ECAJ) Alex Ryvchin nói "nỗi sợ tồi tệ nhất" của người Do Thái tại nước này đã trở thành hiện thực, cho rằng đây là vụ tấn công có chủ đích rõ ràng nhắm vào cộng đồng của mình.

Giám đốc điều hành Hội đồng các vấn đề Australia, Israel và Do Thái (AIJAC) Colin Rubenstein nhấn mạnh ông đã cảnh báo suốt nhiều năm qua về bầu không khí thù ghét bài Do Thái vượt kiểm soát. "Từ những lời miệt thị, sự thù ghét đã trở thành phun sơn phá hoại, phóng hỏa, hành hung và giờ đây là giết chóc", ông nói.

Nhân viên y tế sơ tán nạn nhân khỏi hiện trường vụ xả súng bãi biển Bondi hôm 14/12. Ảnh: AFP

Jillian Segal, đặc phái viên chống bài xích Do Thái của chính phủ Australia, khẳng định vụ xả súng ở Bondi là cuộc tấn công nhằm vào một trong những biểu tượng của đất nước.

"Cái chết đã đổ bộ vào bãi biển Bondi. Đó là hành động có chủ đích, không phải ngẫu nhiên. Đây là cuộc tấn công vào toàn thể Australia. Với những người Australia bình thường, thời khắc này đòi hỏi sự rõ ràng. Những điều từng có vẻ xa vời hoặc khó chịu giờ không thể tiếp tục bị phớt lờ", bà nói.

Thanh Danh (Theo ABC, Guardian)