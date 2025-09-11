Nhân chứng kể khoảnh khắc nhà hoạt động bảo thủ Mỹ bị ám sát

Raydon DeChene đang lắng nghe Charlie Kirk diễn thuyết về quản lý súng tại sự kiện ở Đại học Utah Valley thì thấy anh gục xuống, máu loang khắp nơi.

Raydon DeChene là một hơn 3.000 người, chủ yếu là sinh viên, ngày 10/9 tới dự sự kiện của nhà hoạt động chính trị bảo thủ Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley (UVU). Đây là buổi thảo luận ngoài trời với thông điệp quen thuộc "Hãy chứng tỏ tôi nói sai", nơi Kirk mời sinh viên chất vấn quan điểm của anh về chính trị cũng như xã hội Mỹ.

DeChene cho hay trước khi cuộc tranh luận bắt đầu, đám đông "rất vui vẻ" tận hưởng bầu không khí sôi động của sự kiện và hô vang tên Kirk, một trong những đồng minh thân tín của Tổng thống Donald Trump và có tác động lớn trong cuộc bầu cử năm 2024.

Kirk sau đó lần lượt trả lời các câu hỏi của sinh viên liên quan đến các vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ, đặc biệt là vụ xả súng ở Minneapolis hồi tháng 8 với nghi phạm được cho là người chuyển giới. Người đầu tiên đặt câu hỏi: "Anh có biết bao nhiêu vụ xả súng trong 10 năm qua do người chuyển giới thực hiện không?".

Kirk trả lời "Đã có quá nhiều" và nhận được tràng pháo tay. Người này tiếp tục hỏi tổng số vụ xả súng trong cùng giai đoạn, và ngay khi Kirk cầm micro lên để phát biểu thì tiếng nổ vang lên.

Charlie Kirk (giữa) phát biểu trong khuôn viên trường Đại học Utah Valley tại Orem, bang Utah, ngày 10/9 trước khi bị ám sát. Ảnh: AP

"Tôi đứng ngay hàng đầu và nghe một tiếng 'đòm' vang lên từ phía sau, hướng khu đồi. Anh ấy ôm cổ, máu loang khắp nơi, mắt dựng ngược", DeChene kể. "Thật trớ trêu khi anh ấy đang nói về kiểm soát súng thì trúng đạn".

Cô cho hay mọi người lập tức nằm rạp xuống đất rồi tháo chạy khi ai đó hét lớn "Chạy đi!".

"Có rất nhiều máu. Sau phát súng, mọi người lập tức nằm xuống. Tôi và đồng nghiệp Eva Terry ôm chặt nhau, cố gắng trốn. Chỉ một phút sau, đám đông bắt đầu tháo chạy. Cả trường đại học bị sơ tán", Emma Pitts, phóng viên Deseret News có mặt tại hiện trường, nhớ lại.

Nhà hoạt động bảo thủ Mỹ bị bắn chết giữa trường học Khoảnh khắc Charlie Kirk trúng đạn. Video: X/IAmyLeigh

Jordan Last, sinh viên trường Đại học Utah Valley, kể anh đến từ trưa để chuẩn bị tranh luận với Kirk nếu được chọn. "Tôi đứng cách khoảng 15-30 m, ở cánh bên phải sân khấu. Câu hỏi đầu tiên vừa kết thúc, họ bắt đầu câu thứ hai thì tôi nghe một âm thanh lớn", anh tả lại khoảnh khắc thần tượng của mình trúng đạn.

Max Stanley, vận động viên bóng chày tại UVU, cho biết anh ở xa hơn và cũng nghe tiếng súng rất rõ. Ngay sau đó, Stanley thấy "cơ thể Kirk đổ xuống như trong phim quay chậm". Kirk sau đó qua đời do vết thương quá nặng.

Nhiều nhân chứng nói rằng công tác an ninh tại sự kiện rất lỏng lẻo, không có nhiều cảnh sát, cũng không có máy dò kim loại. Một người đứng cách Kirk chỉ vài mét nói với ABC4: "Không ai kiểm tra vé, ai cũng có thể bước vào. Địa điểm lại quá nhiều lối ra vào, dễ tiếp cận".

Đám đông khán giả hoảng loạn bỏ chạy sau khi nghe thấy tiếng súng. Ảnh: AP

Jeffrey Long, cảnh sát trưởng UVU, cho biết chỉ sáu sĩ quan mặc đồng phục làm nhiệm vụ, cùng một số cảnh sát chìm mặc thường phục ẩn trong đám đông. "Chúng tôi đã huấn luyện cho tình huống này, tưởng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng thật không may điều này vẫn xảy ra. Chúng tôi luôn cố gắng lường trước mọi tình huống, hôm nay chúng tôi đã thất bại", ông Long nói.

Thống đốc Utah Spencer Cox thông báo một "cá nhân liên quan" đã bị tạm giữ, tuy nhiên cảnh sát sau đó cho biết người này đã được thả sau khi thẩm vấn và nghi phạm thực sự chưa bị bắt. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân cung cấp thông tin.

Vụ nổ súng khiến không chỉ sinh viên mà cả giảng viên trường bàng hoàng. Một giáo sư toán học tại UVU chia sẻ: "Tôi từng xem Charlie Kirk trên YouTube, anh ấy có nhiều quan điểm gây tranh cãi, nhưng điều đó không thể biện minh cho bạo lực súng đạn. Tôi thấy sinh viên khóc lóc chạy khỏi khuôn viên trường. Đây là trải nghiệm ám ảnh với tất cả mọi người".

Cảnh sát bang Utah kiểm tra khuôn viên trường đại học UVU sau vụ ám sát. Ảnh: AP

Kirk, 31 tuổi, là đồng sáng lập tổ chức thanh niên bảo thủ Turning Point USA (TPUSA) ủng hộ Tổng thống Trump. Anh thành lập TPUSA khi mới 18 tuổi, biến tổ chức này thành phong trào chính trị sinh viên lớn nhất nước, chuyên tổ chức các hội nghị, chiến dịch truyền thông và vận động cử tri trẻ.

Kirk cũng dẫn chương trình podcast chính trị, thường xuyên phê phán Đảng Dân chủ và các phong trào tự do cấp tiến. Anh nổi tiếng với các buổi tranh luận trước đám đông, thu hút đông đảo sinh viên bảo thủ và cả những người bất đồng quan điểm.

Vụ việc gây rúng động chính trường Mỹ, khi cả hai đảng đồng loạt lên án bạo lực chính trị. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Lee gọi đây là một hành động khủng bố chính trị ghê tởm, trong khi các chính trị gia đảng Dân chủ cũng chia buồn và kêu gọi chấm dứt những thông điệp hận thù trong đời sống chính trị nước này.

"Không ai hiểu trái tim của giới trẻ Mỹ hơn Charlie. Anh được tất cả yêu mến, đặc biệt là tôi, và giờ đây anh không còn ở với chúng ta nữa", Tổng thống Trump viết trên Truth Social, sau đó ra lệnh treo cờ rủ toàn quốc đến ngày 14/9 để tưởng nhớ.

Thanh Danh (Theo CBS, Guardian, News Nation, WJAR)