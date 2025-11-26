Nhân chứng kể khoảnh khắc chung cư Hong Kong chìm dần trong biển lửa

Ngọn lửa xuất hiện bên ngoài tòa Wang Cheong House rồi nhanh chóng lan ra những tòa còn lại, khiến cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong chìm trong biển lửa.

Yip là một trong khoảng 4.000 cư dân sinh sống tại cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong. Ông ở Wang Tai House, một trong 8 tòa chung cư có tổng cộng gần 2.000 căn hộ này.

Wang Fuk Court bắt đầu đón người dân về ở từ năm 1983, theo chương trình hỗ trợ của chính quyền địa phương. Ban quản lý cụm chung cư hồi năm ngoái phê duyệt đề xuất cải tạo trị giá hơn 42 triệu USD cho các tòa nhà.

Sau đó, các giàn giáo bằng tre khổng lồ được dựng lên bên ngoài các tòa để phục vụ dự án cải tạo, dù nhiều cư dân sinh bày tỏ không hài lòng và thường xuyên phàn nàn về tình trạng công nhân hút thuốc trong quá trình thi công.

Khi đi xuống dưới chiều 26/11, Yip nhìn thấy lớp lưới ngoài giàn giáo tòa Wang Cheong House bên cạnh đang bốc cháy. Ngọn lửa "văng ra tứ phía" rồi nhanh chóng lan sang tòa Wang Tai House và Wang Shing House ở hai bên. Chuông báo cháy tại cụm chung cư không kích hoạt, dù xuất hiện âm thanh lớn như một vụ nổ.

"Tôi chưa liên lạc được với vợ", Yip kể với Standard Hong Kong. Ngọn lửa lan đến lối ra vào của tòa Wang Tai House khiến vợ ông không thể thoát ra ngoài hay quay trở lại căn hộ. "Tôi đã cố gọi điện cho cô ấy, nhưng chưa ai bắt máy".

Cư dân họ Keung mô tả đám cháy ở Wang Cheong House dữ dội đến mức không thể thực hiện việc cứu nạn những người mắc kẹt. "Ngay cả khi xe cứu hỏa đến, họ cũng bất lực", bà Keung nói.

Người dân Wang Fuk Court nhìn ngọn lửa bốc lên tại các tòa nhà trong cụm chung cư ở quận Đại Bộ, Hong Kong ngày 26/11. Ảnh: Reuters

Harry Cheung, 66 tuổi, đã sống tại cụm chung cư hơn 40 năm qua, nghe thấy "một tiếng động rất lớn vào khoảng 14h45, sau đó ngọn lửa xuất hiện ở tòa nhà lân cận".

"Tôi lập tức thu dọn đồ đạc. Tôi không biết cảm giác lúc này của mình là gì. Tôi chỉ nghĩ tối nay sẽ ngủ ở đâu, vì không thể trở về nhà", Cheung trả lời Reuters.

Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết họ nhận tin báo đầu tiên về vụ hỏa hoạn lúc 14h51. Đến 18h22, giới chức phân loại đám cháy ở Wang Fuk Court là báo động Số 5, cấp cao nhất tại đặc khu hành chính của Trung Quốc. Thời tiết gió mạnh khiến lửa cháy dữ dội và đã lan ra cả 8 tòa nhà tối cùng ngày.

Một cư dân ở tòa Wang Sun House lập tức từ chợ trở về cụm chung cư khi biết tin và cảm thấy vô cùng buồn bã, bởi người này vừa mới hoàn tất cải tạo căn hộ của mình.

Hỏa hoạn tại cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong Lửa bùng lên ở cụm chung cư Wang Fuk Court ngày 26/11. Video: HKFP

Ông Suen, hơn 90 tuổi, phải ngồi xe lăn, sống cùng vợ tại tầng 28 tòa Wang Yan House. Ông cho biết gia đình nhận được cuộc gọi từ văn phòng quản lý chung cư vào khoảng 20h, yêu cầu nhanh chóng sơ tán vì lửa từ Wang Cheong House bắt đầu lan đến chỗ họ, dù hai nơi cách nhau vài tòa nhà.

"Chúng tôi là những người cuối cùng rời đi trước khi thang máy dừng hoạt động. Nếu không, tôi buộc phải bế ông ấy xuống", người giúp việc của gia đình nói. Vợ chồng ông Suen dự định nghỉ lại qua đêm ở nhà người thân.

Bà Cheung, cư dân Wang Yan House, bày tỏ phẫn nộ khi Sở Cứu hỏa Hong Kong không thể kiểm soát ngọn lửa.

"Ban đầu tôi nghĩ không cần phải sơ tán, vì đám cháy cách xa nhà mình", bà Cheung kể. "Cảnh tượng cứ như một dãy thuyền đang cháy mà chẳng ai dập lửa. Họ chỉ đứng nhìn các tòa nhà bốc cháy. Lẽ nào tất cả chúng tôi phải ra đường ngủ sao?".

Cheung cho biết bà từng thấy công nhân xây dựng hút thuốc, và sau khi cư dân phàn nàn, đơn vị quản lý đã có thông báo xử phạt. Tuy nhiên, bà băn khoăn không biết biện pháp này có thực sự hiệu quả hay không.

Một cư dân họ Fung cho biết ông vẫn chưa biết tình trạng của mẹ vợ, 80 tuổi, lúc này thế nào. Bà vừa hồi phục sau viêm phổi nhưng sức khỏe vẫn rất yếu.

"Không rõ bà ấy còn mắc kẹt bên trong hay đã được đưa đến bệnh viện nào", ông Fung nói.

Nhân chứng tại hiện trường mô tả có những tiếng "rắc rắc" lớn, có thể là từ giàn giáo tre, khi ngọn lửa bùng lên và lan rộng.

"Không thể làm gì để cứu tài sản. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng tất cả mọi người, bất kể già trẻ, đều an toàn", cư dân họ So nói. "Thật đau lòng. Chúng tôi lo rằng vẫn còn người mắc kẹt trong đám cháy".

Nhiều cư dân nói không có báo động nào vang lên ngay cả khi họ ngửi thấy mùi cháy khét. Họ chỉ biết về nguy cơ khi nhân viên bảo vệ đến gõ cửa từng nhà.

Một phụ nữ được chăm sóc y tế tại điểm sơ tán tạm thời sau vụ hỏa hoạn ở cụm chung cư Wang Fuk Court ngày 26/11. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Hong Kong John Lee đã triệu tập cuộc họp khẩn trong tối 26/11. Ông đã kích hoạt trung tâm giám sát và hỗ trợ khẩn cấp để tiếp nhận thông tin liên quan thảm kịch.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi giới chức nỗ lực hết sức để dập lửa, giảm thiểu thiệt hại về người và của.

Giới chức Hong Kong cho biết vụ hỏa hoạn đã khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có một lính cứu hỏa, 28 người bị thương, trong đó 6 người nguy kịch. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra đám cháy.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters, SCMP)