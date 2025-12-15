Nhân chứng chỉ trích cảnh sát Australia 'đóng băng' trong vụ xả súng

Tốc độ phản ứng của cảnh sát Australia trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi gây nghi ngờ, khi nhiều nhân chứng nói họ "đóng băng" suốt 20 phút.

Nhân chứng Grace Matthews ngày 15/12 kể lại rằng cô nghe thấy tiếng súng khi đang đi bộ tới sự kiện trên bãi biển Bondi và đã vội tìm nơi trú ẩn tại một nhà thờ gần đó.

"Một người bạn của tôi tham gia lễ hội đã nói rằng cảnh sát hoàn toàn không được chuẩn bị để đối phó với mối đe dọa kiểu này. Đó là lý do một người dân thường phải lao vào tước vũ khí của tay súng. Đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra chuyện người dân, hoặc thậm chí là một cảnh sát đang ngoài giờ làm việc, phải đối đầu với tay súng", Matthews nói.

Matthews cũng đặt câu hỏi về việc có một đồn cảnh sát chỉ cách nơi xảy ra vụ nổ súng một dãy nhà, nhưng không hiểu vì sao lực lượng này mất quá nhiều thời gian để ứng phó tình hình.

Cảnh sát vũ trang tại hiện trường vụ xả súng ở bãi biển Bondi, Australia, ngày 14/12. Ảnh: AFP

Nhân chứng Shmulik Scuri, người ở cùng gia đình khi các nghi phạm bắt đầu nổ súng từ trên cầu, nói rằng cảnh sát đã "đóng băng" trong lúc hỗn loạn.

"Suốt 20 phút, các tay súng chỉ liên tiếp xả súng và thay băng đạn", Scuri kể lại.

Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan cảnh sát New South Wales, ông Mal Lanyon, lại bảo vệ cách phản ứng của lực lượng này, khẳng định ông "vô cùng tự hào" về cách họ ứng phó vụ xả súng.

Theo truyền thông Australia, lực lượng cảnh sát và các cơ quan phản ứng khẩn cấp địa phương đều được huy động để xử lý sự việc. Cảnh sát đã làm việc ngoài giờ, phân loại các nạn nhân ở hiện trường và nhiều người còn được điều động lái xe cứu thương đưa các nạn nhân tới bệnh viện.

"Thật không may, sau vụ tấn công ở Westfield Bondi Junction, chúng ta đã học được rất nhiều điều. Cảnh sát, xe cứu thương và các lực lượng khác đã hành động nhanh chóng, chuyên nghiệp để hoàn thành tốt công việc", ông Lanyon khẳng định.

Ít nhất 16 người, trong đó có nghi phạm, đã thiệt mạng và 40 người bị thương, trong vụ xả súng trên bãi biển Bondi ở Sydney ngày 14/12. Vụ tấn công xảy ra khi hơn 1.000 người tập trung trên bãi biển Bondi để tham dự lễ hội Hanukkah của người Do Thái.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nghi phạm "cố tình nhắm mục tiêu cộng đồng Do Thái vào ngày đầu tiên của lễ Hanukkah". Cảnh sát New South Wales xác nhận vụ xả súng được coi là tấn công khủng bố. Hai tay súng là bố con và chưa rõ động cơ ra tay.

Ngọc Ánh (Theo NZ Herald, Yahoo News, AFP)