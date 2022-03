Dã tâm giấu tội của kẻ hiếp dâm

MỹTrước khi làm chứng trong phiên tòa xét xử kẻ cưỡng hiếp mình, người mẹ 19 tuổi biến mất cùng con gái, sau đó hai người liên quan đến nghi phạm cũng mất tích.

Ngày 5/7/1997, hai thợ săn ở hạt Newaygo, phía bắc thành phố Grand Rapids, bang Michigan, tìm thấy thi thể phụ nữ nổi trên hồ nước trong rừng quốc gia. Nạn nhân bị còng ra sau lưng, dây xích quấn quanh cơ thể. Giám định y khoa xác định nguyên nhân tử vong do đuối nước, rất có thể vẫn còn sống khi bị thả xuống.

Nạn nhân được xác định là Rachel Timmerman, 19 tuổi, sống ở thành phố Cedar Springs, cách nơi cô được tìm thấy khoảng 30 km.

Tim Timmerman, bố của Rachel, nói con gái đi hẹn hò vào ngày 3/6 với người tên John, đưa cả con gái nhỏ Shannon đi cùng. Đêm hôm đó, mẹ con Rachel không trở về. Ông Tim thấy lo lắng, nhưng ngày hôm sau ông nhận được một bức thư tay từ Rachel nói đã gặp được người trong mộng, bảo ông không cần lo lắng.

Ngày 10/6, Rachel viết một lá thư khác nói mẹ con cô đang bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố Little Rock, Arkansas. Nghĩ Rachel đã trưởng thành và đó là lựa chọn của cô, gia đình không tiếp tục tìm kiếm.

Rachel Timmerman và con gái Shannon. Ảnh: Mlive

Điều tra các mối quan hệ của Rachel, cảnh sát phát hiện cô từng trình báo bị cưỡng hiếp vào tháng 8/1996. Hôm đó, cô chơi bài với hai người đàn ông là Wayne Davis và Marvin Gabrion. Khi cả ba ra ngoài uống bia, Marvin đã đuổi Wayne ra khỏi xe. Sau đó, anh ta chở Rachel đến một khu vực nhiều cây cối và tấn công tình dục cô. Anh ta dọa giết Shannon trước mặt Rachel nếu cô nói với ai về chuyện này. Tuy nhiên, Rachel vẫn quyết định báo cảnh sát.

Lời khai của Wayne khớp với câu chuyện của Rachel. Tháng 1/1997, Marvin bị bắt, nhưng vài tuần sau, trong khi chờ xét xử, anh ta được một người bạn bảo lãnh.

Rachel dự kiến ra tòa làm chứng chống lại Marvin vào ngày 5/6. Cô được nhìn thấy lần cuối hai ngày trước đó và không có mặt ở tòa. Marvin trở thành nghi phạm giết người hàng đầu với động cơ không muốn Rachel làm chứng, nhưng anh ta đã biến mất sau khi hầu tòa hôm 5/6.

Khám xét nơi ở của Marvin ở thị trấn Altona, Michigan, các điều tra viên tìm thấy băng dính giống loại trên cơ thể Rachel và các khối bê tông nhuốm sơn đỏ.

Cảnh sát tìm đến Wayne nhưng phát hiện anh ta cũng biến mất. Bạn của Wayne nói đã không gặp anh ta một thời gian. Như vậy trong hai tuần, đã có ba người mất tích hoặc chết.

Tháng 8/1997, một cuộc gọi đến Cảnh sát Bang Michigan đã cung cấp manh mối có tính đột phá cho các điều tra viên. Bạn gái của một người đàn ông tên John Weeks cho biết tình cờ nghe được anh ta trò chuyện qua điện thoại với Rachel. John sau đó nói anh ta thực hiện cuộc gọi thay một người bạn là Marvin. John có ngoại hình rất phù hợp với bức vẽ phác thảo về người đàn ông lái xe đến đón Rachel. Bạn gái không nhìn thấy John kể từ cuối tháng 6.

Một số người cắm trại đã gặp hai người đàn ông đi cùng một phụ nữ ở hồ Oxford vào đầu tháng 6/1997. Các nhân chứng này xác định đó là John và Marvin qua ảnh chụp, còn người phụ nữ trông giống Rachel.

Khi số người mất tích có liên hệ với Marvin tăng lên, các điều tra viên cho rằng họ có thể đang săn lùng một kẻ giết người hàng loạt.

Chuyên gia tâm lý học pháp y Kate Termini cho biết Marvin khác với hầu hết kẻ giết người hàng loạt ở chỗ hắn có động cơ rất rõ ràng nhằm vào những người có thể vạch tội hắn.

Các điều tra viên tập trung vào điện thoại và ghi chép tài khoản ngân hàng của Marvin để truy dấu hắn. Họ tìm ra hắn sử dụng bí danh Robert Allen, trùng tên với một người đàn ông tàn tật ở Grand Rapids. Gia đình không gặp Robert kể từ cuối 1995, nhưng séc An sinh Xã hội của Robert vẫn được chuyển thành tiền mặt. Những tấm séc đó được gửi đến một thùng thư ở thị trấn Sherman, New York.

Sau khi xác định tấm séc tiếp theo sẽ đến vào ngày 14/10/1997, một đội đặc nhiệm FBI đã bí mật đợi Marvin đến lấy séc, bắt hắn về Michigan.

Marvin phủ nhận mọi tội lỗi và nói rằng kẻ khác đã giết mẹ con Rachel. Các điều tra viên nhận định Marvin bắt bé Shannon để uy hiếp Rachel, ép cô viết thư cho gia đình. Họ tin rằng hắn sẽ không cho phép đứa trẻ sống sót vì sợ lộ vụ giết người. Tung tích của Shannon đến nay vẫn là bí ẩn.

Ngoài hai mẹ con Rachel, Marvin cũng được cho đã giết Robert Allen, Wayne Davis và John Weeks.

Vì chỉ tìm thấy một thi thể, Marvin bị cáo buộc một tội danh giết người. Năm 2002, Marvin bị kết án tử hình.

Vài tháng sau phiên tòa, thi thể Wayne Davis được tìm thấy trong ao ở hạt Newaygo, Michigan.

Vụ án thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông Mỹ, được nhắc đến trong series truyền hình FBI: Criminal Pursuit và Unsolved Mysteries.

Bố và bác của Rachel xuất bản cuốn sách The Color of Night: A Young Mother, and a Cold-Blooded Killer năm 2011 kể lại vụ án này.

Tuệ Anh (Theo Oxygen)