Nhận bằng IT Phần Lan qua chương trình liên kết tại Việt Nam

Đại học Metropolia, Phần Lan liên kết trường Đại học FPT, đào tạo ngành CNTT thông minh theo chương trình quốc tế, hưởng lợi thế khi tổng chi phí giảm ba lần, với học phí 495 triệu trong ba năm.

Metropolia là trường đại học ứng dụng lớn nhất Phần Lan. Liên kết với FPT, hai đơn vị điều chỉnh chương trình đào tạo dựa trên điều kiện Việt Nam và vẫn giữ nguyên chất lượng giảng dạy, trải nghiệm học tập quốc tế.

Thay vì phải chi trả hàng tỷ đồng cho chi phí du học tại châu Âu, sinh viên có thể học tại Hà Nội với giáo trình và giảng viên quốc tế. Trung bình, để theo học Finland Metropolia Vietnam, mức phí khoảng 8-12 triệu đồng mỗi tháng.

"Sự hợp lý của một chương trình quốc tế không chỉ nằm ở con số, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: chất lượng đào tạo, vị trí, chi phí sinh hoạt, chính sách học bổng và loại hình trường", đại diện Finland Metropolia Vietnam chia sẻ.

Lợi thế của chương trình liên kết là học phí chỉ bằng 1/3 chi phí so với học tập tại Phần Lan. Sinh viên vẫn nhận bằng cử nhân có giá trị toàn cầu từ Metropolia Phần Lan, đồng thời có cơ hội chuyển tiếp hoặc học tiếp thạc sĩ với tổng chi phí thấp hơn đáng kể.

Mục Metropolia (Phần Lan) Finland Metropolia Vietnam Thời gian học 4 năm 3 năm Tổng học phí toàn khóa 1,347,300,000 VNĐ

(Nguồn: Metropolia UAS - Tuition Fee) 495 triệu đồng Học phí/kỳ 168,4 triệu đồng 55 triệu đồng Tiền sinh hoạt 16,8 - 21,4 triệu đồng/tháng

806,4 - 1,027triệu đồng/toàn khóa 5- 8 triệu đồng/tháng

180 - 288 triệu đồng/toàn khóa Tổng chi phí toàn khóa

(Học phí + tiền sinh hoạt, chưa áp dụng học bổng) 2,153 - 2,374 tỷ đồng 675- 783 triệu đồng

Chi phí học tập và đời sống tương đối của chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin giữa Metropolia Phần Lan và Finland Metropolia Vietnam. Nguồn: Metropolia

Finland Metropolia Vietnam còn có chính sách học bổng 10-50% giá trị 25-250 triệu đồng từ Chính phủ Phần Lan và Tập đoàn FPT.

Đoàn Đình Anh - học sinh nhận học bổng Next Gen trị giá 225 triệu đồng từ Finland Metropolia Vietnam cho biết học bổng từ chương trình là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực học tập của em, đồng thời giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính so với việc đi du học Phần Lan. "Chỉ với khoảng 28 triệu đồng mỗi kỳ em vẫn được học tập trong một môi trường quốc tế chất lượng tại quê nhà", nam sinh nói.

Bên cạnh tối ưu học phí, Finland Metropolia Vietnam chú trọng phát triển trải nghiệm giáo dục ứng dụng và thực tiễn. Đơn vị hướng tới giúp sinh viên học để thực làm, giải quyết các bài toán của xã hội và thị trường. Với mô hình Project Based Learning (học theo dự án), sinh viên học lý thuyết và trực tiếp tham gia công việc thực tế với doanh nghiệp tại Việt Nam, cũng như toàn cầu. Điều này giúp các bạn phát triển tư duy giải quyết vấn đề và các kỹ năng mềm cần thiết cho sự nghiệp.

Các bạn còn có cơ hội làm việc trực tiếp cùng đội ngũ giảng viên quốc tế và chuyên gia doanh nghiệp, những người truyền đạt kiến thức, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm thực chiến. Ngoài ra, môi trường quốc tế với chương trình học bằng tiếng Anh cũng giúp sinh viên phát triển toàn diện, sẵn sàng cho sự nghiệp toàn cầu.

Sinh viên Finland Metropolia Vietnam sẽ học tại 80 Duy Tân, Hà Nội, nơi tập trung nhiều công ty, tập đoàn công nghệ lớn. Do đó, các bạn có thể tận dụng lợi thế từ hệ sinh thái này, tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, tham gia vào các sự kiện công nghệ và kết nối trực tiếp với các tập đoàn lớn trong khu vực. Sự cọ xát và tương tác chuyên nghiệp này sẽ giúp người học Finland Metropolia Vietnam có bằng cấp quốc tế, tích lũy kinh nghiệm và tư duy sẵn sàng hòa nhập khi ra trường.

Sinh viên học tại Finland Metropolia Vietnam. Ảnh: Finland Metropolia Vietnam

Theo chia sẻ của TS. David Hoàng - Giám đốc Finland Metropolia Vietnam, khác với ROI (Return on Investment - Lợi tức đầu tư) trong đầu tư tài chính, "ROI" trong giáo dục là một cuộc đầu tư cho bản thân. Sự đầu tư này không chỉ mang lại kết quả là một tấm bằng, mà còn là vô số cơ hội nghề nghiệp, một hệ thống quan hệ chất lượng và hành trang kiến thức bền vững.

"Kết quả của sự đầu tư này phụ thuộc vào chính sự nghiêm túc và tinh thần thực học của sinh viên. Finland Metropolia Vietnam là môi trường để thế hệ trẻ gieo mầm và gặt hái những thành quả tốt đẹp", ông nói.

TS. David Hoàng - Giám đốc Finland Metropolia Vietnam chia sẻ về triển vọng nghề nghiệp ngành công nghệ thông tin thông minh chuẩn Phần Lan tại Info Day. Ảnh: Finland Metropolia Vietnam

Finland Metropolia Vietnam tập trung đào tạo các ngành học xu hướng, đang thiếu hụt nhân lực toàn cầu, đặc biệt là công nghệ thông tin thông minh với các trụ cột AI, Big Data, IoT, Cybersecurity, Cloud Computing. Đây là những lĩnh vực được dự báo sẽ dẫn dắt thế giới trong nhiều thập kỷ tới và cũng nằm trong nhóm ngành mũi nhọn được Chính phủ Việt Nam ưu tiên, đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Để đạt được, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị (2024) nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hạ tầng số đồng bộ, mở rộng 5G, phát triển điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và đầu tư công nghệ lõi như AI, an ninh mạng, bán dẫn, Big Data, IoT. Những định hướng này vừa tạo nền tảng cho kinh tế số, vừa mở ra cơ hội cho thế hệ trẻ theo học ngành công nghệ thông tin thông minh như tại Finland Metropolia Vietnam.

Nhật Lệ