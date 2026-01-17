Nhận bằng cử nhân Anh Gloucestershire Vietnam từ mô hình 'du học tại chỗ'

Mô hình "du học tại chỗ" cùng Đại học Gloucestershire (Anh Quốc) tại UEF tạo cơ hội cho sinh viên học tập tại Việt Nam, nhận bằng Anh và hưởng học bổng đến 100%.

Gloucestershire Vietnam là chương trình hợp tác đào tạo chiến lược giữa Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) và Đại học Gloucestershire (UoG), trường đại học công lập uy tín và lâu đời tại Anh. Sinh viên được học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh với hệ thống giáo trình và tiêu chuẩn đánh giá đồng bộ với cơ sở chính tại Anh.

Chất lượng đào tạo tại đây được kiểm định theo tiêu chuẩn của cả nền giáo dục, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp sở hữu tấm bằng Cử nhân Quốc tế có giá trị toàn cầu, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Đây có thể là "tấm hộ chiếu" giúp sinh viên gia nhập thị trường lao động tại các tập đoàn đa quốc gia.

Gloucestershire Vietnam kiến tạo môi trường học tập quốc tế, nơi sinh viên là trung tâm. Chương trình giảng dạy bởi đội ngũ giáo sư, giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm, giúp sinh viên rèn luyện tư duy và kỹ năng làm việc đa văn hóa.

Sinh viên học tập với giảng viên nước ngoài giàu kinh nghiệm và chuyên môn. Ảnh: Gloucestershire Vietnam

Người học có đặc quyền tham gia các dự án quốc tế, chương trình giao lưu văn hóa thường niên với sinh viên nước ngoài. Bên cạnh đó, Gloucestershire Vietnam thiết kế lộ trình học tập linh hoạt với Học kỳ quốc tế, cho phép các bạn lựa chọn học tập ngắn hạn tại nhiều quốc gia. Sự kết hợp giữa nền tảng kiến thức Anh Quốc và trải nghiệm thực tế này có thể giúp sinh viên tích lũy vốn sống và bản lĩnh hội nhập.

"Môi trường học tập quốc tế và các chương trình giao lưu học thuật đã giúp em rèn luyện tư duy, kỹ năng giao tiếp liên văn hóa, nền tảng quan trọng cho sự nghiệp sau này", bạn Đỗ Ngọc Kim Ngân, Thủ khoa ngành Tiếng Anh và Ngôn ngữ học niên khóa 2021 - 2005, chia sẻ.

Chị Lan Hương - phường Tân Định, TP HCM, phụ huynh của sinh viên Gloucestershire Vietnam cũng cho biết, với những gia đình có kinh tế vừa phải, chương trình này giúp tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với đi du học. "Cháu học ở gần gia đình, tôi cũng yên tâm hơn khi con tiết kiệm thời gian, công sức để theo học", chị nói thêm.

Theo thống kê của trường, 95% sinh viên có việc làm tại các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước sau khi tốt nghiệp. Để đạt được điều này, trường kết nối với hàng trăm doanh nghiệp đa quốc gia. Nhờ vậy, sinh viên có cơ hội tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, tham gia dự án thực chiến do doanh nghiệp tổ chức, kiến tập, kỳ thực tập với môi trường chuyên nghiệp, từ đó, tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động toàn cầu.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Gloucestershire Vietnam. Ảnh: Gloucestershire Vietnam

Ngoài ra, để giảm thiểu gánh nặng tài chính cho phụ huynh, Gloucestershire Vietnam triển khai chính sách học bổng đến 100% học phí. Chính sách học bổng tuyển sinh năm 2026 như sau:

Học bổng Điều kiện xét học bổng Điều kiện duy trì mỗi năm (thang 4.0) Xét điểm học bạ THPT Điểm thi Tốt nghiệp THPT (Tổng 3 môn) Điểm Đánh giá năng lực (Thang điểm 1.200) Điểm IELTS 25% 20 đến dưới 25 20 đến dưới 24 840 đến dưới 960 5.5 - 6.0 - Điểm đánh giá rèn luyện đạt từ 65

- Trung bình tích lũy đạt từ 3.2 50% 25 đến dưới 28.5 24 đến dưới 27 960 đến dưới 1.080 6.5 - 7.5 - Điểm đánh giá rèn luyện đạt từ 65

- Trung bình tích lũy đạt từ 3.4

- Từ 3.2 đến dưới 3.4: 25% 100% 28.5 - 30 27 - 30 1.080 - 1.200 Từ 8.0 - Điểm đánh giá rèn luyện đạt từ 65

- Trung bình tích lũy đạt từ 3.6

- Từ 3.4 đến dưới 3.6: 50%

- Từ 3.2 đến dưới 3.4: 25%

Lưu ý, điều kiện xét điểm học bạ THPT gồm: tổng điểm trung bình ba môn lớp 11; tổng điểm trung bình ba môn học kỳ I lớp 12; tổng điểm trung bình ba môn lớp 12 hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12 (nhân hệ số 3).

Bên cạnh đó, Học bổng Tài năng có giá trị từ 25% đến 100% học phí, dành cho thí sinh đạt thành tích cao trong các lĩnh vực học thuật, nghệ thuật hoặc thể thao ở cấp tỉnh thành, quốc gia hoặc quốc tế. Ngoài ra, trường dành tặng Học bổng Giáo dục trị giá 50% học phí cho con, em ruột của cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các trường THPT.

