Nhẫn bạc Rồng Thăng Long nạm đá quý phong thủy

Nhẫn bạc Rồng Thăng Long là sản phẩm tích hợp được những yếu tố khoa học về bảo vệ sức khỏe thải độc trong cơ thể con người, vừa là vật bảo hộ mang ý nghĩa hộ mệnh, bình an và may mắn theo quan niệm tâm linh may mắn của phong thủy phương Đông và truyền thống Á Đông từ hàng nghìn năm nay. Trong ảnh là cặp nhẫn xi vàng nền bạc nạm đá quý phong thủy Ruby.