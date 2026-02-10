Nhận 5.000 euro để nằm bất động và uống nước cầm hơi

PhápViện Y học và Sinh lý học Không gian (MEDES) tìm kiếm 10 tình nguyện tham gia nghiên cứu mô phỏng không trọng lực kết hợp nhịn ăn khắc nghiệt, trả thù lao hơn 153 triệu đồng.

Dự án mang tên BRAHMS (Nghiên cứu về nghỉ ngơi tại chỗ và hạ chuyển hóa) do Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp (CNES) đặt hàng, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới, theo tờ La Dépêche du Midi.

Mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu là xây dựng dữ liệu tham chiếu về dinh dưỡng và giới hạn calo, phục vụ các sứ mệnh vũ trụ dài ngày. Dữ liệu này giúp chuẩn bị kịch bản khi phi hành gia đối mặt sự cố hỏng hệ thống hỗ trợ sự sống hoặc gián đoạn nguồn cung lương thực.

Quy trình tuyển chọn bắt đầu từ tháng 2. MEDES yêu cầu ứng viên trong độ tuổi 20-40, sức khỏe tốt, không hút thuốc, lối sống năng động và chỉ số cơ thể (BMI) ổn định. Vòng sơ loại bao gồm bài kiểm tra căng thẳng trên xe đạp tĩnh dưới sự giám sát chuyên môn để đảm bảo ứng viên chịu đựng được điều kiện thực nghiệm khắc nghiệt.

Nghiên cứu mô phỏng môi trường không trọng lực yêu cầu người tham gia nằm trên giường trong tư thế chân cao hơn đầu. Ảnh: MEDES

Tổng thời gian tham gia kéo dài 20 ngày, trong đó giai đoạn thử thách chính diễn ra suốt 10 ngày liên tục. Tình nguyện viên phải thực hiện mọi sinh hoạt cá nhân, từ ăn uống, vệ sinh đến giải trí như đọc sách, dùng máy tính, hoàn toàn trên giường. Giường ngủ được thiết kế nghiêng góc -6 độ (đầu thấp hơn chân) nhằm dồn dịch cơ thể về phía trên, mô phỏng chính xác tác động sinh lý của môi trường không trọng lực.

Điểm khác biệt lớn nhất của dự án BRAHMS so với các nghiên cứu trước đây là chế độ dinh dưỡng cực đoan. Bác sĩ Rebecca Billette de Villemeur, trưởng phòng khám không gian, chia sẻ trên tờLe Parisienrằng khẩu phần ăn mỗi ngày bị giới hạn nghiêm ngặt ở mức 250 calo. Thực đơn chỉ bao gồm một thìa mật ong, một ít nước dùng và một ly nước trái cây.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, đội ngũ y tế sẽ giám sát tình nguyện viên 24/24. 12 nhóm khoa học tham gia dự án sẽ thực hiện hàng loạt kiểm tra chuyên sâu định kỳ gồm xét nghiệm máu, nước tiểu và đánh giá tâm lý. Người tham gia không được gặp trực tiếp người thân nhưng vẫn giữ liên lạc qua điện thoại.

Kết quả từ BRAHMS sẽ hỗ trợ trực tiếp cho sứ mệnh sắp tới của Sophie Adenot, nữ phi hành gia người Pháp thứ hai trong lịch sử bay vào không gian. Theo kế hoạch, Adenot cùng ba đồng nghiệp sẽ khởi hành tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong tuần này, nếu điều kiện kỹ thuật và thời tiết cho phép.

Bình Minh (Theo Le Parisien, La Dépêche du Midi)