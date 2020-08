Nhận 3,5 triệu đồng đưa người nhập cảnh trái phép

Nghệ AnLầu Bá Chù, 31 tuổi, đưa người nhập cảnh trái phép với thù lao 3,5 triệu đồng.

Ngày 13/8, Chù, trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn bị biên phòng Nghệ An bàn giao cho cơ công an tỉnh để khởi tố bị can. Cùng ngày, nhà chức trách đã khởi tố vụ án "đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới".

Trước đó, chiều 11/8 tại địa phận xã Nậm Cắn, lực lượng biên phòng Nghệ An bắt quả tang Đậu Xuân Chung, 40 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, vừa nhập cảnh trái phép từ Lào qua biên giới.

Lầu Bá Chù sau khi bị bắt. Ảnh: Hải Thượng.

Chung khai muốn về Nghệ An song không muốn bị cách ly phòng Covid-19 nên đồng ý chi 3,5 triệu đồng cho Chù để được hướng dẫn cách nhập cảnh trái phép.

5 tháng qua, biên phòng Nghệ An phát hiện hơn 50 vụ với trên 120 người nhập cảnh trái phép từ Lào qua biên giới. Các trường hợp này bị xử phạt hành chính, với tổng số tiền 140 triệu đồng.

Biên phòng Nghệ An đang duy trì hơn 300 chiến sĩ tại 67 chốt tại đường mòn, lối mở, cùng 11 tổ tuần tra lưu động làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới với Lào dài 468 km.

Nguyễn Hải