Nham nhở bãi biển Mũi Né

Các kè chắn khổng lồ được lắp đặt trước bãi tắm các khu resort. Du khách muốn đi từ khu này qua khu khác, phải leo qua các "bức tường" kè cao rất bất tiện, không thể đi dọc ven biển như trước.

"Các ống kè chắn dài vươn ra nham nhở, bước xuống tắm tôi có cảm giác lo sợ, mất an toàn", anh Lưu Hào, du khách từ TP HCM nói và mong chính quyền, cộng đồng du lịch địa phương có một giải pháp đồng bộ để giữ lại nét đẹp vốn có của điểm đến nổi tiếng này.