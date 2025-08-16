Nham nhở bãi biển Mũi Né

Bờ biển vịnh Mũi Né hình vòng cung dài khoảng 10 km từ bãi đá Ông Địa ra bến cá Bờ Đê, đang tập trung hàng trăm khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng, quán ăn... Đây được xem là trái tim của du lịch Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng) và từng được mệnh danh là "thiên đường nghỉ dưỡng" nhờ khí hậu ấm áp, các rặng dừa ven bờ thơ mộng và bãi cát đẹp tự nhiên còn hoang sơ.
Tuy nhiên, Mũi Né đang mất dần đi ưu thế vốn có, do bờ biển bị tác động không còn giữ nét hoang sơ như trước.
Dọc bờ biển Mũi Né có hàng chục công trình kè tạm do các doanh nghiệp du lịch làm tự phát. Các ống vải chuyên dụng được bơm đầy cát vào bên trong căng lên thành dải kè mềm dài hơn 20 m, cao hơn 1,5 m nhằm ngăn sóng đánh vào trước khu du lịch.
Các kè chắn khổng lồ được lắp đặt trước bãi tắm các khu resort. Du khách muốn đi từ khu này qua khu khác, phải leo qua các "bức tường" kè cao rất bất tiện, không thể đi dọc ven biển như trước.
"Các ống kè chắn dài vươn ra nham nhở, bước xuống tắm tôi có cảm giác lo sợ, mất an toàn", anh Lưu Hào, du khách từ TP HCM nói và mong chính quyền, cộng đồng du lịch địa phương có một giải pháp đồng bộ để giữ lại nét đẹp vốn có của điểm đến nổi tiếng này.
Ống kè mềm khổng lồ đặt vuông góc với bờ biển, dài hơn 20 m, vươn ra mép mặt nước phía trước một resort.
Hàng loạt kè tạm bằng vải, bêtông, rọ đá tương tự cũng được các resort dọc biển thi công. Các kè đặt song song, vươn dài ra trước biển để ngăn sóng lớn đánh thẳng vào bên trong.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, cho biết trước tình trạng xâm thực bờ biển, nhiều cơ sở phải cấp bách tự bỏ kinh phí (hàng tỷ đồng) để làm kè tạm giữ bờ, bảo vệ các hạng mục công trình bên trong khu du lịch, cũng như giữ lại một phần bãi cát trước biển, mới có thể tiếp tục hoạt động đón khách du lịch.
"Tuy nhiên, vừa qua do chưa có một giải pháp chung cho toàn khu vực, nên mỗi nơi làm một kiểu, chưa có sự đồng bộ", ông Khoa nói.
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có hướng dẫn chi tiết kỹ thuật xây dựng kè tạm bằng ống cát cho các khu du lịch ở Hàm Tiến - Mũi Né, áp dụng từ tháng 7. Khi đầu tư làm kè tạm, các cơ sở phải tuân thủ quy trình đã được hướng dẫn, đảm bảo sự đồng bộ.
Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cũng đang thực hiện đề tài "Nghiên cứu nguyên nhân gây xói lở và đề xuất giải pháp công trình bảo vệ bờ và tôn tạo bãi cung bờ Mũi Né - Đá Ông Địa - Phú Hài", sẽ hoàn thành cuối năm 2026. Từ kết quả nghiên cứu, cơ quan chức năng sẽ đề xuất giải pháp đồng bộ để tôn tạo bãi cát ổn định lâu dài, đảm bảo mỹ quan và môi trường du lịch.
Việt Quốc