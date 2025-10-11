Nhạc sĩ Việt Anh thấy trẻ ra nhờ làm nhạc thiếu nhi

Việt Anh - 49 tuổi, tác giả "Dòng sông lơ đãng" - nói tâm hồn tươi mới, yêu đời khi làm nhạc cho thiếu nhi.

Anh đảm nhận phần âm nhạc của vở kịch Dế Mèn ngoại truyện, sẽ công diễn cuối tháng 10 ở TP HCM. Việt Anh được khán giả nhớ đến qua loạt tình ca nổi tiếng, chỉ làm nhạc cho thiếu nhi khi có cảm hứng, không thường xuyên. Năm 2018, anh tham gia vở kịch Dế Mèn phiêu lưu ký tại Nhà hát TP HCM, được khán giả đón nhận.

Nhạc sĩ nói: "Khi tiếp xúc các bạn nhỏ, đọc một mẩu chuyện thiếu nhi hoặc nghe một nhạc phẩm, tâm hồn tôi như được tắm mát. Giữa bộn bề của cuộc sống, tôi tìm thấy niềm vui riêng".

Nhạc sĩ Việt Anh tại đêm nhạc riêng hồi tháng 11/2024 ở Đồng Nai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Việt Anh vốn có tuổi thơ êm đềm. Ký ức, kỷ niệm đẹp tạo nguồn cảm hứng lớn để anh sáng tác. Khi lập gia đình, anh muốn các con cũng có trải nghiệm tương tự. "Với tôi, cảm xúc sẽ nuôi dưỡng tâm hồn. Tôi luôn lấy sự bình yên trong cuộc sống của mình làm tấm gương phản chiếu khi nuôi dạy các bé", nhạc sĩ nói.

Nhạc sĩ đặt tâm huyết cho dự án lớn nhất trong năm. Anh tiếp tục chọn hình tượng Dế Mèn trong tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài vì xem đây là nhân vật mang tính biểu tượng của văn học thiếu nhi.

Anh và êkíp tạo ra câu chuyện kịch tính, kết hợp cảm xúc để dẫn dắt, giữ chân khán giả. Cùng đó, tác phẩm phải mang thông điệp nhân văn. "Tôi muốn khán giả không chỉ khám phá nhân vật Dế mèn qua lời thoại, động tác mà còn từng nốt nhạc. Thử thách lớn nhất của tôi là làm sao để các con cảm nhận nhạc kịch không xa cách", anh nói.

Lần này, Việt Anh hòa trộn tinh thần cổ điển, lãng mạn với hơi thở trẻ trung. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh góp mặt trong vở diễn thông qua các bản hòa âm, phối khí theo phong cách hiện đại. Phần sân khấu do đạo diễn Phúc Hùng và giám đốc nghệ thuật Phúc Hải phụ trách.

Giám đốc sản xuất chương trình - KiKi Trần - cho biết thách thức của êkíp là đưa nhạc kịch từ nhà hát đến không gian rộng lớn hơn - Nhà thi đấu Quân khu 7. "Mọi khâu phải kết hợp nhịp nhàng thì mới tạo không khí. Tôi mong vở nhạc kịch không chỉ tiếp cận đến khán giả thiếu nhi, người lớn cũng sẽ thích", anh nói.

Tạo hình các nhân vật Dế mèn, Dế choắt, Kiến con, Nhện chúa (từ trái qua) trong vở nhạc kịch "Dế mèn ngoại truyện", công diễn vào ngày 25/10. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Nhạc sĩ Việt Anh quê Hà Nội, nổi tiếng qua nhiều nhạc phẩm thập niên 1990 như Dòng sông lơ đãng, Đêm nằm mơ phố, Hoa có vàng nơi ấy, Những mùa hoa bỏ lại, Không còn mùa thu, Mưa phi trường, Chưa bao giờ, Tình yêu tôi hát. Ngoài viết nhạc nhẹ, Việt Anh còn sáng tác nhạc phim, kịch. Nhiều năm qua, anh đưa vợ con sang New Zealand sinh sống. Năm 2024, anh đầu quân độc quyền cho Xin Chào Entertainment để phát triển các dự án âm nhạc tại Việt Nam.

Nhạc sĩ Việt Anh: 'Tôi sống đơn giản khi định cư New Zealand' Việt Anh nói về cuộc sống ở New Zealand tại sự kiện cuối năm 2024 ở TP HCM. Video: Tân Cao

Dế Mèn phiêu lưu ký là tác phẩm văn học kinh điển dành cho thiếu nhi Việt Nam và được đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Tô Hoài vẽ nên một thế giới côn trùng sinh động với các loài Dế, Xén tóc, Cóc, Châu chấu, Kiến. Nhân vật chính là chàng Dế Mèn can đảm, tốt bụng, trượng nghĩa nhưng cũng có lúc kiêu căng, ngạo mạn, gây nhiều hậu quả. Tô Hoài viết tác phẩm từ năm 17, 18 tuổi. Bối cảnh cuộc phiêu lưu của Dế Mèn chính là vùng Nghĩa Đô ven sông Tô Lịch, nơi nhà văn dành cả tuổi thơ của mình ở đó với trò chơi đấu dế, đúc dế. Sách được dịch ra gần 40 thứ tiếng.

Tác phẩm từng là nguồn cảm hứng để nhà sản xuất dựng thành phim hoạt hình 3D Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội, ra rạp hồi giữa năm.

Tân Cao