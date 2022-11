Hà NộiNhạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Bằng qua đời ở tuổi 91 tại nhà riêng, ngày 21/11.

Ông Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - cho biết nhạc sĩ Trọng Bằng qua đời vì tuổi già. Thông tin tang lễ của nhạc sĩ được hội thông báo sau.

Nhạc sĩ Trọng Bằng sinh năm 1931 tại Cao Bằng, quê gốc ở Gia Lâm, Hà Nội. Ông là nguyên giám đốc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), nguyên tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 5 và 6, đại biểu Quốc hội khóa 10.

Giao hưởng thơ 'Người về đem tới ngày vui' - NSND Trọng Bằng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình diễn bản giao hưởng thơ 'Người về đem tới ngày vui' của NSND Trọng Bằng. Video: VNSO

Ông có nhiều đóng góp với nền âm nhạc bác học, là nhạc trưởng đầu tiên chỉ huy các buổi hòa nhạc giao hưởng nổi tiếng ở TP HCM sau năm 1975. Ông từng chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Moskva trong chương trình Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga năm 1985, dàn nhạc Electone ở Tokyo (Nhật Bản) mùa hè 1995... Nhiều nghệ sĩ tầm cỡ của các nước như Pháp, Thụỵ Sĩ, Áo, Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Mỹ... đã đến Việt Nam biểu diễn cùng với dàn nhạc giao hưởng ở Hà Nội dưới sự chỉ huy của ông.

Nhạc sĩ Trọng Bằng ở tuổi 74. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Ông hoạt động âm nhạc từ khi còn là học sinh trung học ở liên khu bốn, từng là đội trưởng Đội Ca nhạc Đoàn Văn công nhân dân trung ương (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam). Năm 1963, ông là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp bằng xuất sắc tại Nhạc viện Tchaikovsky ở Nga. Về nước, ông làm giảng viên Trường Âm nhạc Việt Nam và là chỉ huy dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng - Hợp xướng - Nhạc vũ kịch Việt Nam, sau được cử làm phó giám đốc kiêm chỉ đạo nghệ thuật.

Giai đoạn 1978-1984, ông là Phó giám đốc Nhạc viện Hà Nội kiêm Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Năm 1984-1996, ông là giám đốc Nhạc viện Hà Nội, đã góp phần quan trọng trong việc đưa ngôi trường này trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn có uy tín.

Nhạc sĩ thành công ở mảng sáng tác. Ông viết nhiều bài như Tình quê hương, Tây Bắc sáng lại, Nhịp máy khoan, Những dũng sĩ Núi Thành, Bài hát bên cầu phao, Trăng sáng trên tuyến đường, Bão nổi lên rồi, Pháo ta gầm, Bài ca người chiến sĩ công an nhân dân... in trong Tuyển tập ca khúc Tình quê hương, do Nhà xuất bản Văn hóa ấn hành năm 1976. Ngoài ra, ông viết nhiều bản khí nhạc cho cello, piano...

Ông còn là tác giả âm nhạc của nhiều vở sân khấu như Làng đỏ, Bão biển, Khúc thứ ba bi tráng, Người cầm súng, Những người Nga, Người công dân số 1, Bay trước mùa xuân, Xóm vắng, Đêm cuối cùng ở Tây Ban Nha, Hẹn ngày trở lại... và của một số phim như Cù Chính Lan, Biển lửa, Chùm hoa thiên lý, Ngày lễ Thánh, Bức tường không xây, Ngôi sao trên biển, Trừng phạt, Hoàng Hoa Thám...

Hà Thu