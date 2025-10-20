Nhạc sĩ 'Thời hoa đỏ' qua đời

Hà NộiNhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, người phổ nhạc ca khúc ''Thời hoa đỏ'', qua đời ở tuổi 85 vì đột quỵ.

Theo đại diện gia đình, nhạc sĩ qua đời lúc 4h30 ngày 19/10 tại nhà riêng. Lễ viếng ông diễn ra vào 10h45 ngày 22/10 ở Nhà tang lễ thành phố, 125 Phùng Hưng. Lễ truy điệu và đưa tang lúc 11h30 cùng ngày. Ông được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển.

Sinh thời, tên tuổi nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng gắn liền ca khúc Thời hoa đỏ, phổ từ thơ Thanh Tùng. Năm 1972, nhà thơ viết tác phẩm để kỷ niệm mối tình với người vợ đầu. Dù chia tay, ông luôn yêu thương bà.

Năm 1989, trong chuyến đi Nga dự trại sáng tác do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng tình cờ đọc được tác phẩm trong tập thơ mang theo. Những câu từ khắc khoải, đầy day dứt khiến ông xúc động và quyết định phổ nhạc. Ông thay đổi từ ''Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi'' thành ''Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi'', gợi nỗi buồn man mác nhưng không bi lụy.

Ca khúc 'Thời hoa đỏ' Nghệ sĩ Thái Bảo hát ''Thời hoa đỏ''. Video: YouTube NSND Thái Bảo

Tác phẩm được nhiều giọng ca thể hiện, trong đó Lệ Thu là người đầu tiên thu âm, được cho là ca sĩ thể hiện thành công nhất. Phiên bản của Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo cũng để lại ấn tượng cho người nghe nhiều năm qua, mang đến một âm hưởng hiện đại hơn. Nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời, Thái Bảo cho biết câu hát ''Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi'' đã trở thành bất tử, gắn bó với chị mỗi ngày. ''Tôi yêu bài hát như một phần đời và sự nghiệp của mình. Tôi sẽ mang theo ca khúc này đến khi nào không thể hát'', nghệ sĩ nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sinh năm 1940 tại xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình (xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ), lớn lên ở Hưng Yên (Thái Bình cũ). Năm 1960, ông thi tuyển vào lớp Trung cấp Chèo khóa I của Nhà hát Chèo Việt Nam, sau đó trở thành nhạc công đàn tam thập lục của nhà hát.

Chân dung nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng. Ảnh: Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam

Năm 1974, nhạc sĩ xin đi học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), được Giáo sư, nhạc sĩ Chu Minh nhận làm học trò. Năm 1979, ông tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành sáng tác âm nhạc với bản ballad Thị Kính - Thị Mầu, sau đó về Nhà xuất bản Âm nhạc đến lúc nghỉ hưu. Thời gian công tác ở đây, ông biên tập và tổ chức sản xuất hàng trăm chương trình chân dung cho các nhạc sĩ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Sau khi nghỉ hưu, ông làm tại Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam đến năm 2008.

Nhạc sĩ được đông đảo khán giả biết đến từ bài hát Cơn mưa em bất chợt. Sau đó, ông liên tục có những nhạc phẩm được chú ý như Hai nửa vầng trăng (thơ Hoàng Hữu), Mùa xuân về, Tuổi mới yêu.

Năm 2007, nhạc sĩ được trao giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với ca khúc Thời hoa đỏ. Ông còn nhận giải do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng các năm 1994, 1995, 1996.

Phương Linh