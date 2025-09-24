Nhạc sĩ Nguyễn Vũ của 'Bài thánh ca buồn' qua đời

Họa sĩ Bùi Đức Lâm nhận tin buồn từ con gái nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Lần cuối họ gặp nhau hồi tháng 1, khi ấy nhạc sĩ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn.
Họa sĩ quen biết nhạc sĩ Nguyễn Vũ từ hơn 40 năm trước. Khi đó ông muốn học nhạc, được người quen giới thiệu tới nhà của nhạc sĩ. Trong ấn tượng của ông, tác giả Bài thánh ca buồn có gương mặt hiền hậu, cử chỉ nho nhã. Nhạc sĩ thường mặc chiếc áo kaki tím than cũ, cổ áo đã sờn nhưng sạch sẽ, tươm tất. Sau khi nghe họa sĩ Đức Lâm đàn, ông đồng ý nhận lời dạy kèm ba buổi mỗi tuần, còn học phí "không quan trọng". "Dù chỉ học vài tháng, tôi luôn khâm phục ông bởi sự đức độ, khiêm nhường, khả năng thấu cảm tinh tế", họa sĩ Đức Lâm nói. Hai người trở thành bạn suốt nhiều năm sau đó.
Danh ca Thái Châu - người đầu tiên thể hiện ca khúc Bài thánh ca buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ - nói: "Nhờ tác phẩm mà tên tuổi tôi bay cao, bay xa, được khán giả yêu mến. Tôi luôn biết ơn nhạc sĩ đã tin tưởng gửi nhạc phẩm này cho tôi". Danh ca nhớ mãi khoảnh khắc hội ngộ nhạc sĩ trong chương trình Người kể chuyện tình vào năm 2021. "Lúc đó tôi rất xúc động khi bắt tay nói lời cảm ơn anh ấy", danh ca nói.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội. Năm 1954, ông theo gia đình vào Nam, sinh sống tại Đà Lạt. Từ nhỏ, ông được học nhạc lý, tiếp xúc nhiều nhạc cụ như guitar, harmonica, piano. 12 tuổi, ông đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi do Đài Phát thanh Đà Lạt tổ chức.