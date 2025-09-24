Nhạc sĩ Nguyễn Vũ của 'Bài thánh ca buồn' qua đời

Năm 1965, ông có tác phẩm đầu tay là ca khúc Một loài chim biển. Từ khoảng năm 1967, nhạc sĩ được biết đến nhiều hơn nhờ các ca khúc có từ "cuối" như Lời cuối cho em, Nhìn nhau lần cuối, Bài cuối cho người tình.

Sau năm 1975, ông từng làm cán bộ văn thể mỹ tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 22. Từ khoảng năm 1990 trở đi, Nguyễn Vũ mở lớp nhạc tại nhà riêng ở quận Tân Bình (TP. HCM).

Ca khúc nổi tiếng nhất của ông là Bài thánh ca buồn, ra đời tháng 10/1972. Người đầu tiên hát là Thái Châu, trong tuyển tập Sơn ca 3. Tác phẩm mang nét hoài niệm, trữ tình, gắn bó nhiều thế hệ yêu nhạc.

Năm 1972, khi nhận lời đề nghị viết bài của một nhà sản xuất, nhiều ngày liền, Nguyễn Vũ loay hoay tìm đề tài thì bất chợt giai điệu của bài hát bất hủ Silent Night (Đêm thánh vô cùng, lời: Josef Mohr, nhạc: Franz Xaver Gruber) vang lên tại nhà. Bài hát này gợi cho ông rất nhiều cảm xúc để hồi tưởng về thời thơ ấu. Năm 14 tuổi, gia đình ông sống cạnh con dốc lên nhà thờ Con Gà (Đà Lạt). Mỗi lần chuông nhà thờ đổ, ông lại thấy bóng dáng một người con gái đẹp đi lễ. Ông lặng lẽ theo sau cô ấy nhiều lần. Đúng ngày Giáng sinh, trời mưa lất phất khiến cả hai không hẹn mà tình cờ cùng núp dưới mái hiên.

"Tôi bất ngờ xúc động khi nghe cô nhẩm hát theo bài Đêm thánh vô cùng với một chất giọng khá hay. Vì vậy, nghe lại bài hát này, trong tôi kỷ niệm xưa chợt ùa về và những giai điệu cứ thế tuôn trào. Chỉ trong gần hai tiếng đồng hồ, tôi đã ký âm xong bài hát và khi cầm đàn guitar chơi lại, chính tôi cũng cảm thấy xúc động. Ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên hát bài hát này và ngay sau đó, nó trở thành ca khúc 'hot' nhất trong mùa Giáng sinh năm đó", nhạc sĩ Nguyễn Vũ từng kể lại.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Bài thánh ca buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ được nhiều thế hệ ca sĩ chọn hát. Nhiều khán giả nhận xét ca sĩ Elvis Phương là người "đóng đinh" dấu ấn lên tác phẩm này.

Hà Thu - Hoàng Dung