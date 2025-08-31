Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trao tặng 300 ca khúc thiếu nhi

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trao bản quyền 300 bài hát thiếu nhi cho Đài Tiếng nói Việt Nam, mong muốn đơn vị khai thác, lan tỏa các ca khúc.

Trong buổi ký xác nhận chiều 30/8, nhạc sĩ cho biết từng theo dõi nhiều chương trình của Đài, trong đó có chuyên mục kể chuyện, hát cho bé nghe và ngủ. Anh mong sáng tác của mình sẽ được khai thác, sử dụng trong các nội dung tương tự.

"Tôi chỉ là một nhạc sĩ, có thể viết nhạc, nhưng để những giai điệu ấy đến được với thật nhiều trẻ em thì cần sự chung tay của nhiều người, đặc biệt là một cơ quan truyền thông lớn. Tôi hy vọng những ca khúc này góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, tạo nên một tuổi thơ đẹp cho các em", nhạc sĩ cho biết.

Anh viết nhạc thiếu nhi từ năm 2012, có hơn 300 hát trong tám năm. Các ca khúc của Nguyễn Văn Chung gắn liền với các giai đoạn trưởng thành của trẻ nhỏ. "Khi ở tuổi mầm non, thế giới các em xoay quanh gia đình, ông bà, cha mẹ. Lớn hơn, các em gắn bó với thầy cô, mái trường, bạn bè rồi dần quan tâm đến những ngày lễ hội như Trung thu, Giáng sinh, Tết Nguyên đán. Sau đó, các em bắt đầu tò mò về thiên nhiên, cây cỏ, muông thú, những câu chuyện cổ tích", Nguyễn Văn Chung nói về cảm hứng với dòng nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo anh, các bài hát trước đây hay nhưng còn xa lạ với đời sống hiện đại, khiến trẻ khó tìm sự đồng cảm. Anh đặt mục tiêu xây dựng "khu vườn âm nhạc thiếu nhi mới", gần gũi với thế giới quan của trẻ em ngày nay.

Nhiều năm nay, Nguyễn Văn Chung dành tâm huyết phổ biến các bài hát thiếu nhi do anh sáng tác. Năm 2023, anh bỏ 1,5 tỷ đồng để mở lớp Cùng con tập hát - dạy nhạc online miễn phí cho trẻ. Các bài nổi tiếng nhất của anh là Gia đình nhỏ hạnh phúc to, Mẹ ơi có biết, Vui đến trường, Bố ơi kể chuyện con nghe, Con gái nhỏ của ba, Món quà tặng cô. Năm 2020, Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận anh là Nhạc sĩ trẻ có nhiều ca khúc thiếu nhi nhất.

Ca khúc 'Gia đình nhỏ, hạnh phúc to' Ca khúc "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc và bé Triệu Vy hát. Video: Nhật Tinh Anh Official

Dịp này, nhạc sĩ ra mắt sách Viết tiếp câu chuyện hòa bình, nói về chặng đường sáng tác, cảm hứng âm nhạc trong nhiều năm anh theo nghề.

Nguyễn Văn Chung 42 tuổi, quê ở TP HCM, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ - Tin học. Năm 2005, anh viết Vầng trăng khóc, giúp đôi song ca Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc trở thành hiện tượng. Nhiều bài hát của anh đóng đinh trong sự nghiệp các ca sĩ như Cao Thái Sơn (Con đường mưa), Khánh Phương (Chiếc khăn gió ấm), Akira Phan (Mùa đông không lạnh), Nam Cường (Bay giữa Ngân Hà), Bảo Thy - Quang Vinh (Ngôi nhà hoa hồng), Hiền Thục (Nhật ký của mẹ).

Hà Thu