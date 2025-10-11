Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album 'Nếu…' chào mùa thu

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album CD mới mang tựa đề "Nếu…" với những ca khúc trữ tình, do các ca sĩ nổi tiếng ở nhiều dòng nhạc thể hiện.

Album Nếu... gồm 8 ca khúc trữ tình, tự tình, đánh dấu sự trở lại tâm huyết của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng biên tập. Album còn có góp mặt của dàn nghệ sĩ đa dạng, tạo nên một bức tranh âm nhạc đa màu sắc.

Trong đó, Dại vì yêu được thể hiện bởi ca sĩ Lê Anh Dũng; Ký ức buồn do ca sĩ Tô Ngọc Hà hát; Xa bạn - ca sĩ Trọng Hải; Đừng đợi em về - ca sĩ Đinh Trang; Ngọt ngào khi yêu - Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng; Yêu là chi ngoại ơi - ca sĩ Hà Quỳnh Như; Em thật buồn ngày bão - ca sĩ Khánh Thy; Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình - ca sĩ Minh Chuyên.

Album Nếu... của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi trải dài qua các dòng nhạc, từ giọng ca thính phòng đến các ca sĩ dòng nhạc nhẹ, dân gian và bolero giúp làm nổi bật màu sắc âm nhạc của Nguyễn Thành Trung: lãng mạn, sâu sắc nhưng không bị giới hạn bởi bất kỳ thể loại nào. Mỗi ca khúc trong album là một câu chuyện, lời tự sự về tình yêu, nỗi nhớ và sự cô đơn, được kể bằng những giai điệu da diết.

Ca sĩ Minh Chuyên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vốn sở trường là những bản nhạc trữ tình, tự sự với nhiều sản phẩm ra mắt khán giả trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Thành tạo nên Nếu... với điểm nhấn là màu sắc dân gian và bolero, cùng sự tham gia của Trọng Hải, người từng đoạt giải Thần tượng Bolero 2019. Giọng ca trẻ Hà Quỳnh Như (sinh năm 2004, từng giành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2018) mang màu sắc dân gian vào album, làm cho câu chuyện âm nhạc thêm phần mộc mạc và chân thật. Song, album còn có hơi thở hiện đại qua dòng nhạc nhẹ, thể hiện bởi ca sĩ Minh Chuyên và Khánh Thy, giúp các tác phẩm của Nguyễn Thành Trung tiếp cận được với khán giả trẻ nhiều hơn.

Sự sắp xếp các tác phẩm trong album Nếu... cũng thể hiện mục tiêu của ê-kíp sản xuất trong việc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật có sự đối thoại giữa các phong cách âm nhạc.

Ca sĩ Hà Quỳnh Như. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, người phụ trách khâu biên tập của album chia sẻ, Nguyễn Thành Trung là một nhạc sĩ bền bỉ và luôn viết bằng những cảm xúc chân thật nhất. Album mang đậm màu sắc trữ tình sẽ rất phù hợp với không khí lãng mạn của mùa thu Hà Nội. Nếu... cho thấy sức sáng tạo của nhạc sĩ không hề ngừng nghỉ, luôn tìm tòi những góc nhìn mới mẻ về tình yêu và cuộc sống.

"Nhiệm vụ của người biên tập là phải làm sao để những màu sắc khác nhau đó, từ sự sang trọng của thính phòng đến sự mùi mẫn, da diết của bolero, sự mộc mạc của giọng ca mang hơi hướng dân gian như Hà Quỳnh Như, khi đặt cạnh nhau không bị lệch tông, bổ sung cho nhau, tạo nên tổng thể hấp dẫn, thể hiện sự bao dung và đa chiều của tình yêu", Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng nói thêm.

Bên trong album Nếu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cũng đánh giá cao chất lượng ở phần phối khí do nhạc sĩ Dương Đức Thụy đảm nhận. Sự hòa âm tinh tế, hiện đại đã giúp các sáng tác của Nguyễn Thành Trung được khoác lên một chiếc áo mới, vừa giữ được chất tự tình vốn có, vừa phù hợp với thị hiếu âm nhạc ngày nay.

Nếu... là album CD thứ 5 góp vào "gia tài" âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. "Tôi hy vọng những lời tự tình trong album sẽ chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là những người đang yêu, đã yêu và đang hoài niệm về tình yêu trong tiết trời đẹp nhất của Hà Nội", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho hay.

Thiên Minh