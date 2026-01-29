Nhạc sĩ người Mỹ thua kiện Noo Phước Thịnh

TP HCMNhạc sĩ Zack Hemsey cho rằng ca sĩ Noo Phước Thịnh sử dụng một phần bản ghi âm trong album "The Way" của ông mà không xin phép nên kiện đòi bồi thường, xin lỗi, song bị tòa bác.

TAND TPHCM vừa tống đạt bản sơ sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa nguyên đơn là ông Zack Hemsey (quốc tịch Mỹ, nhạc sĩ) và bị đơn là ca sĩ Nguyễn Phước Thịnh (Noo Phước Thịnh) cho các bên liên quan.

Nội dung vụ án thể hiện, năm 2011, nhạc sĩ Zack Hemsey phát hành album mang tên "The Way", gồm 10 tác phẩm, bản ghi âm, trong đó có tác phẩm cùng tên "The Way".

Album này đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Ông Zack Hemsey là tác giả, đồng thời là chủ sở hữu hợp pháp của các bản ghi âm trong album nói trên.

Ông phát hiện vào tháng 10/2017, Noo Phước Thịnh đăng tải lên trên Youtube một đoạn MV có tên gọi Chạm khẽ tim anh một chút thôi. Trong một phân cảnh của MV, có cắt xén, sử dụng tác phẩm "The Way" đang được bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan của nguyên đơn để làm nhạc nền cho phân cảnh tai nạn xe hơi của các diễn viên.

Cảnh quay trong MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi do Noo Phước Thịnh đóng.

Nhạc sĩ này cho rằng việc sử dụng tác phẩm này hoàn toàn không có sự cho phép của ông và tác động tiêu cực trực tiếp tới sự toàn vẹn của tác phẩm, cũng như sự độc quyền cho phép người khác khai thác thương mại tác phẩm. Hành vi này là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Do đó ông Zack Hemsey khởi kiện, yêu cầu ca sĩ Noo Phước Thịnh chấm dứt hành vi vi phạm, gỡ bỏ MV khỏi tất cả các nền tảng lưu trữ và mạng xã hội, bồi thường thiệt hại vật chất số tiền 850 triệu đồng, đồng thời xin lỗi công khai trên báo chí.

Noo Phước Thịnh: Không phải chủ sở hữu MV

Trình bày với tòa, phía ca sĩ Noo Phước Thịnh cho biết, khoảng tháng 7/2017, ông được ông Lê Tuấn Khanh - chủ sở hữu MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi, mời hợp tác tham gia dự án. Theo thỏa thuận, Noo Phước Thịnh tham gia với tư cách diễn viên và ca sĩ hát chính trong MV; ông Khanh sử dụng hình ảnh, tên tuổi và phần trình diễn của nam ca sĩ để khai thác trên YouTube, đồng thời cam kết bảo đảm quyền tác giả đối với ca khúc được sử dụng.

Đến nay, Noo Phước Thịnh cho biết đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ trong dự án và nhận đủ thù lao. Nam ca sĩ khẳng định không phải là chủ sở hữu MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi mà chỉ là người tham gia theo yêu cầu của ông Khanh. Hiện MV này đã bị gỡ khỏi YouTube do có sử dụng bản ghi âm The Way.

Từ đó, nam ca sĩ cho rằng mình không phải là bị đơn trong vụ kiện, đề nghị tòa án xem xét lại tư cách tham gia tố tụng, đồng thời khẳng định không có bất kỳ hành vi nào liên quan đến việc sử dụng bản ghi âm The Way của nguyên đơn.

Còn ông Lê Tuấn Khanh cũng thừa nhận là người hợp tác với Noo Phước Thịnh để thực hiện MV, trong đó nam ca sĩ đảm nhận vai trò diễn viên và hát chính. Ông Khanh chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản, thuê đạo diễn, diễn viên, mua bản quyền độc quyền ca khúc Chạm khẽ tim anh một chút thôi và khai thác MV trên YouTube.

Theo ông Khanh, toàn bộ khâu thực hiện được giao cho bà Đinh Hà Uyên Thư, người cam kết bảo đảm vấn đề bản quyền, do đó trách nhiệm làm việc với tác giả Zack Hemsey thuộc về bà Thư.

Ông Khanh dẫn quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, cho rằng bản ghi âm The Way được bảo hộ dưới hình thức quyền liên quan đến quyền tác giả; tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm đã công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại không phải xin phép trước nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Ông Khanh khẳng định mình là chủ sở hữu MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi và kênh YouTube Noo Phước Thịnh. Trường hợp bà Thư có sử dụng bản ghi âm The Way mà chưa xin phép ông Zack Hemsey, ông Khanh cho rằng đây không phải hành vi xâm phạm quyền liên quan. Do đó, ông từ chối toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Nguyên đơn nêu căn cứ Noo Phước Thịnh là chủ MV

Tuy nhiên, phía nguyên đơn cho rằng có đầy đủ các căn cứ để khẳng định nam ca sĩ là chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan đối với MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi và cũng là chủ thể trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm.

Nguyên đơn viện dẫn, nam ca sĩ nhiều lần giới thiệu trên truyền thông việc mình đã đầu tư kinh phí, công sức diễn xuất. Ngoài ra, tại phần mô tả của MV đăng tải trên YouTube, ca sĩ đã có dòng thông tin "Bản quyền thuộc về Nguyễn Phước Thịnh".

Do đó, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Tòa: Noo Phước Thịnh không xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

Quá trình nghiên cứu hồ sơ và xét xử, HĐXX tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Zack Hemsey.

Theo HĐXX, căn cứ hợp đồng tham gia dự án giữa ông Lê Tuấn Khanh và ca sĩ Noo Phước Thịnh, cùng hợp đồng hợp tác ký ngày 25/6/2016 giữa ông Khanh (bên A) và Công ty TNHH Âm nhạc Tinh Tế (bên B), hai bên thống nhất việc quản lý, phát triển và khai thác kênh YouTube thuộc sở hữu của ông Khanh.

Tại tòa, ông Khanh khai là nhà sản xuất, trực tiếp đầu tư tài chính để thực hiện MV, đồng thời là chủ tài khoản kênh YouTube "Noo Phước Thịnh", chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, hình ảnh của MV và kênh này.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, tòa sơ thẩm xác định ông Khanh là chủ sở hữu MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi và kênh YouTube "Noo Phước Thịnh". Trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn Zack Hemsey không cung cấp được chứng cứ chứng minh ca sĩ Noo Phước Thịnh là chủ sở hữu MV hoặc kênh YouTube nói trên.

Do đó, HĐXX kết luận Noo Phước Thịnh không phải là người sử dụng bản ghi âm The Way, không có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan của nguyên đơn đối với tác phẩm, bản ghi âm này.

Tòa cho rằng yêu cầu của nguyên đơn buộc ca sĩ Noo Phước Thịnh bồi thường thiệt hại vật chất, tinh thần, chi phí thuê luật sư và xin lỗi công khai trên báo chí do xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là không có căn cứ.

Bản án sơ thẩm (chưa có hiệu lực pháp luật) xác định, trong trường hợp ông Zack Hemsey cho rằng ông Lê Tuấn Khanh có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, nguyên đơn có thể khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác khi có đủ chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm và còn thời hiệu khởi kiện.

Hải Duyên