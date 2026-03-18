Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi sau khi khiếm nhã với tài xế

Nhạc sĩ Minh Khang - tác giả ca khúc "Đứa bé" - cho biết do uống nhiều rượu nên có hành vi, lời lẽ khiếm nhã với tài xế khi đi một hãng taxi công nghệ.

Hôm 11/3, video quay cảnh nhạc sĩ Minh Khang ở tình trạng không tỉnh táo, trao đổi với tài xế xe công nghệ bằng thái độ bức xúc, lan truyền trên nhiều nền tảng. Nhiều khán giả cho rằng hành vi này "phản cảm, không phù hợp với một người nổi tiếng có sức ảnh hưởng". Lúc đó, nhạc sĩ Minh Khang im lặng, làm dấy lên nhiều tranh cãi về việc người trong đoạn video có đúng là anh không.

Ngày 18/3, trên trang cá nhân, nhạc sĩ có bài viết xác nhận anh chính là hành khách say xỉn và có lời lẽ, hành vi chưa đúng mực với tài xế.

"Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi bạn tài xế", nhạc sĩ viết. Trước chỉ trích của nhiều khán giả, anh cho biết nhận sai sót, xem đây là bài học lớn dành cho bản thân và sẽ hạn chế rượu bia để không xảy ra sự việc thiếu kiểm soát.

Nhạc sĩ Minh Khang trong hậu trường của một đêm nhạc ở Phú Quốc năm 2024. Ảnh: Facebook Nhân vật

Bên cạnh lời xin lỗi, nhạc sĩ cho rằng đây là câu chuyện riêng giữa anh và người tài xế trong một chuyến đi, tài xế có quyền phản ánh qua ứng dụng nếu thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên, video lại được đăng tải công khai kèm hình ảnh, âm thanh rõ ràng khiến sự việc lan rộng, ảnh hưởng đời sống cá nhân và gia đình của anh. Do vậy, nhạc sĩ cho biết đã báo cáo với hãng xe để được bảo vệ quyền riêng tư.

Về sự việc liên quan nhạc sĩ Minh Khang, chiều 18/3, đại diện hãng xe công nghệ cho biết trước đó, tổng đài của hãng nhận phản ánh của chủ tài khoản đặt xe rằng thông tin cá nhân của người này và người đi cùng bị phát tán trên một số trang mạng xã hội. Sau khi xác minh, hãng xe xác định rằng tài xế đã thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách. "Hành vi này vi phạm Bộ quy tắc ứng xử mà đối tác tài xế cam kết thực hiện", người đại diện hãng cho biết.

Hãng xe nói đã liên hệ trao đổi và đề nghị tài xế ngừng hành vi vi phạm để có thể tiếp tục hoạt động trên nền tảng của đơn vị này, nhưng tài xế không đồng ý. Do đó, đến ngày 16/3, hãng này quyết định ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng công nghệ của hãng với tài xế. "Còn đối với chủ tài khoản đặt xe, chúng tôi khuyến nghị người dùng và những người đi cùng cần có hành xử tôn trọng và văn minh với đối tác tài xế", người đại diện cho biết thêm.

Nhạc sĩ Minh Khang 48 tuổi, là một trong những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của làng nhạc Việt. Anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như: Cầu vòng khuyết, Đứa bé, Mưa sao băng, Bạc trắng tình đời, Giọt nước mắt chảy ngược. Anh kết hôn với siêu mẫu Thúy Hạnh năm 2006.

Hoàng Dung