Nhạc sĩ Minh Khang: Tôi xin lỗi vì khiếm nhã với tài xế

Nhạc sĩ Minh Khang - tác giả ca khúc "Đứa bé" - cho biết do uống nhiều rượu nên trót có hành vi, lời lẽ khiếm nhã với tài xế khi đi một hãng taxi công nghệ.

Ngày 18/3, trong bài viết trên trang cá nhân, nhạc sĩ xác nhận anh chính là hành khách say xỉn và có lời lẽ, hành vi chưa đúng mực với tài xế trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

"Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi bạn tài xế", nhạc sĩ viết. Trước chỉ trích của nhiều khán giả, anh cho biết nhận sai sót, xem đây là bài học lớn dành cho bản thân và sẽ hạn chế rượu bia để không xảy ra sự việc thiếu kiểm soát.

Nhạc sĩ Minh Khang trong hậu trường của một đêm nhạc ở Phú Quốc năm 2024. Ảnh: Facebook Nhân vật

Bên cạnh xin lỗi, nhạc sĩ cho rằng đây là câu chuyện riêng giữa anh và người tài xế trong một chuyến đi, tài xế có quyền phản ánh qua ứng dụng nếu thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên, video lại được đăng tải công khai kèm hình ảnh, âm thanh rõ ràng khiến sự việc lan rộng, ảnh hưởng đời sống cá nhân và gia đình của anh. Do vậy, nhạc sĩ cho biết đã báo cáo với hãng xe để được bảo vệ quyền riêng tư.

Trước đó, hôm 11/3, video quay cảnh nhạc sĩ Minh Khang ở tình trạng không tỉnh táo, trao đổi với tài xế xe công nghệ bằng thái độ bức xúc, lan truyền trên nhiều nền tảng. Nhiều khán giả cho rằng hành vi này "phản cảm, không phù hợp với một người nổi tiếng có sức ảnh hưởng". Lúc đó, nhạc sĩ Minh Khang im lặng, làm dấy lên nhiều tranh cãi về việc người trong đoạn video có đúng là anh không.

Nhạc sĩ Minh Khang 48 tuổi, là một trong những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của làng nhạc Việt. Anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như: Cầu vòng khuyết, Đứa bé, Mưa sao băng, Bạc trắng tình đời, Giọt nước mắt chảy ngược. Anh kết hôn với siêu mẫu Thúy Hạnh năm 2006.

Theo luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP HCM), sự việc của nhạc sĩ Minh Khang và tài xế công nghệ là một bài học về ranh giới giữa văn hóa ứng xử và thượng tôn pháp luật. "Hành vi thiếu chuẩn mực của khách hàng khi say xỉn là điều đáng lên án và người trong cuộc đã phải công khai xin lỗi. Tuy nhiên, việc một người tự ý phát tán hình ảnh, giọng nói của người khác là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư", luật sư này nói.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, hình ảnh và giọng nói là dữ liệu cá nhân bất khả xâm phạm nếu không có sự đồng ý của chủ thể. "Camera hành trình trên xe được sinh ra để làm chứng cứ bảo vệ tài xế trước cơ quan công an hoặc nền tảng quản lý, chứ không phải công cụ để xâm phạm dữ liệu cá nhân", luật sư Hoàng Hà nói thêm.

MV "Đứa bé" MV "Đứa bé" (Minh Khang sáng tác) do 60 ca sĩ thể hiện, phát hành năm 2006. Video: YouTube Viettri17

Hoàng Dung