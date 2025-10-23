Nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt

TP HCMLương Bằng Quang, ca sĩ kiêm nhạc sĩ, bị cáo buộc cùng vợ Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) đưa 8 tỷ đồng nhờ người "chạy" án để không bị xử lý sai phạm.

Ngày 23/10, Lương Bằng Quang, 43 tuổi, bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi Đưa hối lộ; đồng thời khởi tố bổ sung Võ Thị Ngọc Ngân với vai trò đồng phạm.

Liên quan vụ án, Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) bị bắt về tội Môi giới hối lộ.

Lương Bằng Quang tại cơ quan điều tra ngày 23/10. Ảnh: Công an TP HCM

Động thái này được Công an TP HCM đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra DJ Ngân 98 thực hiện hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Bước đầu, nhà chức trách xác định, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho bạn xã hội là Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) nhằm mục đích không bị xử lý.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả những người liên quan.

Lương Bằng Quang bị bắt Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam Lương Bằng Quang. Video: Công an cung cấp

Lương Bằng Quang là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng những năm 2000, từng sáng tác nhiều bài hit như Anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm, Đôi chân thiên thần, Với anh em vẫn là cô bé... Những năm gần đây, anh không đi hát, tập trung dạy nhạc và quản lý phòng thu tại nhà.

Theo lời khai của Ngân, cô và nam nhạc sĩ kết hôn cách đây 2 năm sau thời gian dài thân thiết. Chồng cô đã nhờ người đứng tên một hộ kinh doanh để giúp vợ trong việc làm ăn.

Lương Bằng Quang (phải) lúc Ngân 98 bị bắt ngày 13/10. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột làm giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động, tài chính và kinh doanh đều do cô trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, đây là những sản phẩm được cấp phép lưu hành nhưng Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen". Viên rau củ này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng vẫn được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, và quảng cáo là "tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm".

Trên bao bì, Ngân ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" nhằm đối phó cơ quan quản lý, song thực tế bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty ZuBu. Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" từ 4 đến 15 kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản của người thân, nhân viên của Ngân để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân cô. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Một số mẫu "viên Collagen" chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein - những hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quốc Thắng