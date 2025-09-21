Nhạc sĩ gạo cội Nhật thua AI trong cuộc thi sáng tác

Ông Yasushi Akimoto - nhạc sĩ nổi tiếng của Nhật - thua AI trong cuộc thi sáng tác ca khúc cho nhóm nhạc thần tượng AKB48.

Dịp kỷ niệm 20 năm thành lập AKB48 - nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản, kênh Nippon TV phát sóng cuộc thi sáng tác giữa nhà sản xuất, nhà viết nhạc Yasushi Akimoto, 67, tuổi và AI phiên bản Google Gemini, hôm 15/9.

Kết quả cho thấy bài hát của AI - Omoide Scroll - giành 14.225 phiếu bầu trên tổng số 24.760 phiếu, tác phẩm của Yasushi Akimoto nhận 10.535 lượt chọn.

Ca khúc "Omoide Scroll" của nhóm AKB48 Ca khúc "Omoide Scroll" (Cuộn ký ức) của AKB48 do AI sáng tác. Video: YouTube/ AKB48

Theo Independent, ông Akimoto và AI nhận đề bài sản xuất một ca khúc với đầy đủ lời, giai điệu và phối khí. Sau đó, các bên chọn một thành viên của ban nhạc trình bày. Để tranh tài, AI được đào tạo bằng kho lời bài hát, những phát biểu của AKB48 trong các buổi phỏng vấn nhằm hình thành phong cách nhạc khác ông Akimoto.

AKB48 biểu diễn ca khúc "Cecil" của nhạc sĩ Yasushi Akimoto Nhóm AKB48 biểu diễn bài hát "Cécile" trên chương trình hôm 15/9. Video: Nippon TV

Hôm 2/9, ban tổ chức công bố hai bài thi, mở cuộc bình chọn trực tuyến năm ngày. Bài hát giành chiến thắng sẽ được phát hành trên các nền tảng nhạc số. Truyền thông Nhật Bản mô tả nhạc của AI là bản techno pop (thể loại nhạc điện tử), xoay quanh chuyện tình tan vỡ trong thời điện thoại thông minh. Còn sáng tác Cécile của Yasushi Akimoto theo hướng nhạc retro, viết về sự ngưỡng mộ của một cô gái dành cho người bạn.

Phần đông khán giả nói yêu thích ca khúc của AI hơn. Một người bình luận: "Thành thật mà nói, bản nhạc do AI viết có vẻ sẽ bán chạy hơn. Tôi cảm thấy đĩa đơn này tìm ra điều gì đó mà những bài hát gần đây của Akimoto còn thiếu".

Ông Akimoto cho biết nỗ lực rất nhiều để hoàn thành bài Cécile. Dù nói có chút thất vọng khi thua AI, ông công nhận sản phẩm của đối thủ tốt. "Nếu AI có thể viết một bài hay hơn, tôi sẽ rất vui vì điều đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. AI sẽ giúp chúng ta quyết định hướng đi của AKB48", ông nói.

Nhạc sĩ Yasushi Akimoto (trái) và phiên bản AI Akimoto trong chương trình "Yasushi Akimoto × AI Akimoto: AKB48 New Song Showdown". Ảnh: Instagram/ AI Akimoto

CNN cho biết nhóm AKB48 giữ thái độ trung lập về cuộc thi. Trên mạng xã hội, họ chỉ công bố người thắng cuộc và cảm ơn fan theo dõi chương trình.

Yasushi Akimoto sinh năm 1958 là một trong những nhà soạn lời bài hát "năng suất" nhất lịch sử Nhật Bản, theo Independent. Hiện ông có hơn 7.000 ca khúc được ghi nhận. Qua các dự án với AKB48 và nhóm nhạc Onyanko Clun nổi tiếng thập niên 1980, ông được xem là người có công lớn trong việc định hình bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc của nước này.

MV biểu diễn ca khúc Heavy Rotation của AKB48 MV biểu diễn ca khúc "Heavy Rotation" của AKB48. Đây là một trong những bản hit của nhóm do Yasushi Akimoto viết lời. Video: YouTube/ AKB48

AKB48 ra mắt năm 2005 theo hình tượng "idol bạn có thể gặp mặt". Đến nay, ban nhạc có hàng trăm thành viên từng tham gia với độ tuổi từ 13 đến 27. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ rời nhóm, nhường vị trí cho các thực tập sinh. Hiện có 43 người hoạt động, trong đó gồm 35 giọng ca chính thức và tám thực tập sinh.

Một số thành viên của AKB48 trong chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập. Ảnh: Instagram/ AKB48

Ngoài công việc ca hát, nhóm là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng trong nước, ra mắt nhiều bộ truyện tranh, trò chơi điện tử theo hình tượng của họ. AKB48 còn những nhóm chị em ở các quốc gia khác như JKT48 tại Indonesia, BNK48 (Thái Lan), MNL48 (Philippines). Ban nhạc đang giữ kỷ lục nhóm nữ có số lượng đĩa đơn bán nhiều nhất Nhật Bản.

Phương Thảo (theo CNN, Independent)