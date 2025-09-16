Nhạc sĩ Dương Thụ kể lần nổi giận với Thanh Lam

Nhạc sĩ Dương Thụ, 82 tuổi, nói có lần giận đến bỏ khỏi phòng thu khi bất đồng với Thanh Lam trong cách chị hát bài của ông.

Tại họp báo ra mắt live concert Dương Thụ - Bài hát thu về, hôm 15/9, nhạc sĩ cho biết khi Thanh Lam mới vào TP HCM lập nghiệp, hai người gặp bất đồng khi chị thu âm bài Em đi qua tôi, Hơi thở mùa xuân của ông.

Nghe cách hát của Thanh Lam, ông không đồng ý mà bỏ đi, thậm chí có suy nghĩ mời ca sĩ ra khỏi phòng thu. ''Tôi viết nhạc phải có tiết tấu, Lam lại quen kiểu hát rock'', nhạc sĩ nói. Sau đó, Thanh Lam chủ động tiết chế để hòa quyện âm nhạc của ông.

Thanh Lam hát 'Hơi thở mùa xuân' Thanh Lam hát ca khúc ''Hơi thở mùa xuân'' của nhạc sĩ Dương Thụ. Video: YouTube Thanh Lam Audio

Sự nghiệp của diva gắn liền nhiều sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ. ''Chú Thụ là tuổi trẻ của tôi'', chị nói. Từng thể hiện thành công loạt bài hát của ông song duy nhất Họa mi hót trong mưa là ca khúc khiến chị phải ''chịu thua''. Ca sĩ cho biết khi ấy đang làm album Mây trắng bay về (2001), nhạc sĩ Quốc Trung phối xong bài đã gọi chị ra thu. Dù rất thích ca khúc, chị tự nhận không thể lột tả được nét ''họa mi'' mà nói vui rằng cách hát của bản thân giống ''đại bàng''.

Cùng Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh được Dương Thụ coi là ''gia đình âm nhạc'' của mình. Trong live concert lần này, nhiều người hỏi ông về việc mời những nghệ sĩ trẻ, song ông không đi tìm gương mặt mới. Nhạc sĩ cho biết yên tâm khi chọn những giọng ca đã đưa sáng tác của ông đến gần công chúng hơn. Với Thanh Lam, ông nhận định chị vẫn tràn trề năng lượng, quan niệm nghề hát cần ''gừng càng già càng cay''.

Ông nói: ''Xã hội định ra giá trị của tác phẩm chứ không phải tác giả. Nếu đưa ca khúc cho người hát không hay sẽ có lỗi với khán giả''. Sau nhiều đề xuất của ban tổ chức và cân nhắc kỹ lưỡng, Orange là ca sĩ trẻ hiếm hoi được mời hát tại đêm nhạc của ông, kết hợp Thanh Lam trong tác phẩm Cho em một ngày.

Thanh Lam và nhạc sĩ Dương Thụ tại sự kiện ra mắt live concert. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Nhạc sĩ ấp ủ làm chương trình Dương Thụ - Bài hát thu về trong một năm, lựa chọn nhiều êkíp sản xuất, gương mặt mới để hợp tác nhưng cuối cùng vẫn quay lại ''dàn bè'' quen thuộc. Theo nhạc sĩ, Bài hát thu về vốn nằm trong tổ khúc bốn mùa song không có nghĩa phải gói gọn trong việc miêu tả xuân, hạ, thu, đông, chỉ là không gian để vang lên những tình cảm, tốc độ âm nhạc khác nhau: "Tôi mạnh dạn chọn mùa thu làm tựa đề, không có nghĩa cả đêm nhạc đều xoay quanh mùa thu. Đó chỉ là cái cớ".

Ông ví giai đoạn này mình như ''phù sa lắng lại'', không còn thích những gì dữ dội như mùa hè đầy giông bão. Ở tuổi 82, ông muốn được nhìn một bầu trời trong xanh, lắng đọng. Dù cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, ông luôn nhớ đến ký ức đẹp nhất, hy vọng khán giả được nhìn lại những năm tháng nhiều niềm vui để cuộc sống thêm ý nghĩa.

Live concert của nhạc sĩ Dương Thụ còn quy tụ các ca sĩ như Bằng Kiều, Tấn Minh, Khánh Linh, Vũ Thắng Lợi, trong đó Đào Tố Loan, Minh Đức được ông gọi là những ''người cháu mới'' trong gia đình. Tại đêm nhạc diễn ra ngày 4/11 ở Nhà hát Hồ Gươm, ông đảm nhận vai trò giám đốc nghệ thuật, nhạc sĩ Hoài Sa là phối khí chính, dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đồng hành.

Nhạc sĩ Dương Thụ còn có các bút danh Trần Xuân Nam, Vân Đình, Ái Nhạc, sống và làm việc ở TP HCM từ năm 1977. Những bài hát đầu tiên của ông được thể hiện trên sân khấu nơi đây. Thập niên 1990, khán giả Hà Nội biết đến ông nhiều hơn, do phần lớn ca khúc của nhạc sĩ được những giọng ca ở thủ đô thể hiện. Ông nổi tiếng với loạt sáng tác như Lắng nghe mùa xuân về, Mong về Hà Nội, Mặt trời dịu êm.

