Nhạc sĩ Đức Huy: 'Tình yêu vợ chồng tôi ngày càng đằm thắm'

Nhạc sĩ Đức Huy, 78 tuổi, và vợ Huỳnh Thư, 34 tuổi, hôn nhau mỗi ngày, không dùng mạng xã hội để giữ sự bình yên trong hôn nhân.

Dịp chuẩn bị ra album nhạc vào dịp cuối năm, nhạc sĩ Và con tim đã vui trở lại nói về cuộc sống bên vợ và hai người con.

- Không xuất hiện thường xuyên như trước, cuộc sống hiện tại của ông như thế nào?

- Mọi chuyện ổn định và rất tốt. Tôi không còn mong cầu, vướng bận công danh hay thành đạt, chỉ tập trung cho sức khỏe, êm ấm gia đình. Hai con tôi đã lớn, bé trai, 13 tuổi, bé gái, tám tuổi nên vợ chồng tôi không còn quá vất vả trong việc lo lắng bữa cơm, giấc ngủ. Mỗi thành viên trong gia đình đều tập sống tĩnh lặng, nhẹ nhàng, trân trọng từng ngày.

Mỗi sáng, vợ chồng tôi cùng dậy sớm. Tôi chở Thư ra chợ gần nhà mua những thực phẩm tươi, ngon. Sau đó, cả hai trở về đánh thức các con để cùng tập thể dục. Tôi và bạn đời đi bộ quanh khuôn viên của khu chung cư, còn hai con đạp xe. Cuộc sống gia đình yên ả, bình an.

Nhạc sĩ Đức Huy ở buổi phỏng vấn vào ngày 11/8, tại TP HCM Ông quê ở Hà Nội, hoạt động âm nhạc từ thập niên 1960 đến nay. Nhạc sĩ có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như "Và tôi cũng yêu em", "Đường xa ướt mưa", "Và con tim đã vui trở lại". Ảnh: Hoàng Dung

- Thay đổi lớn nhất của gia đình ông trong thời gian qua là gì?

- Có lẽ là việc vợ chồng tôi tập lắng nghe nhau mỗi ngày nhiều hơn và thấy kết quả luôn khả quan. Cả hai không bị cuốn đi bởi những xáo trộn, thị phi trong cuộc sống, nhất là sự phát triển của mạng xã hội bây giờ. Nếu cứ ta bị cuốn theo những thông tin để rồi đôi co, phân bua sẽ không có thời gian làm điều gì khác. Tôi thấy không hợp lý khi đem tâm tư mình phơi bày cho công chúng biết, chắc gì người ta quan tâm. Có người khoe có chục, trăm nghìn người theo dõi mạng xã hội nhưng khi qua đời chỉ có vài người tiễn đưa thôi.

Vợ chồng tôi thống nhất không dùng facebook và hai con cũng vậy. Đó cũng là cách để cả nhà sống chậm lại, tập trung vào những điều quan trọng trong cuộc sống.

Đức Huy hát "Và con tim đã vui trở lại" Nhạc sĩ Đức Huy hát "Và con tim đã vui trở lại". Video: Nhân vật cung cấp

- Điều gì giúp cả hai giữ được tình yêu như thuở ban đầu sau gần 15 năm chung sống?

- Tôi và Thư hôn nhau mỗi ngày vào lúc thức dậy, đi ra ngoài, trở về nhà và đi ngủ. Con gái nhỏ thấy vậy, có lần nói với tôi rằng: "Ba mẹ thương gì mà thương lắm thế, đáng ghét thật nhưng cũng không thể bớt yêu được".

Tình cảm vợ chồng tôi mỗi ngày càng thêm đằm thắm, dịu dàng. Tôi tin sự bình an hay bất an đều là năng lượng lan tỏa đến những thành viên trong gia đình, sau đó vươn xa những người xung quanh.

Chúng tôi chưa bao giờ tìm cách giữ gìn điều gì mà để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Tôi từng được nghe kể một câu chuyện vui rằng có một người đàn ông cỡ tuổi như tôi đi khám sức khỏe. Bác sĩ hỏi ở tuổi ông ấy còn tập môn thể thao nào mạnh không. Ông ấy nói rằng "có" vì lâu lâu phải lấy sức tranh cãi với vợ.

Còn tôi và Thư không có nhu cầu chứng tỏ ai đúng, sai. Mỗi lần giận nhau, cả hai tự nhủ đây chỉ là cảm xúc nhất thời do nhiều yếu tố sinh lý, tâm lý gây ra. Có thể một trong hai người tối qua không ngủ được hay nghe được một câu nói không hay từ bên ngoài. Những điều đó đến và sẽ đi, không nên giữ trong lòng. Với tôi, hai bên tranh cãi cũng chỉ vì lo lắng, muốn tốt cho người kia.

Mỗi lần thấy khó kiềm chế cơn giận, chúng tôi thường ra ký hiệu ngừng lại trong môn bóng chày là ngón tay cái và ngón trỏ tạo thành hình chữ "T". Sau đó, cả hai không tìm cách kết nối liền mà dành cho nhau khoảng thời gian để bình tâm.

Đức Huy hát "Và tôi cũng yêu em" Nhạc sĩ Đức Huy hát "Và tôi cũng yêu em" (2023). Video: YouTube Mây Sài Gòn

- Theo ông, điều quan trọng nhất để duy trì tổ ấm là gì?

- Tôi không ép bản thân phải làm gì. Có những điều mới nghe thì tốt nhưng cuối cùng lại không hợp. Ví dụ, khi nhìn vợ lái xe máy đón con dưới trời mưa gió, tôi nghĩ cần phải mua xe hơi. Suy nghĩ lại, có xe, chúng tôi phải tìm chỗ đậu, tập lái rồi lỡ như Thư điều khiển không tập trung lại đạp nhầm chân ga. Và tôi không còn ý định mua xe nữa. Hay vợ tôi đề xuất ăn chay để tốt cho sức khỏe nhưng bao nhiêu năm cả nhà quen với việc ăn mặn, không thể nói đổi là đổi được, cần có thời gian. Nói chung, tôi luôn ý thức rõ ràng trong tâm để tránh đeo thêm một chiếc túi đầy đá sau lưng, như vậy bước chân mới nhẹ nhàng được.

Để duy trì sự biết ơn, tôn trọng lẫn nhau của vợ chồng trong hôn nhân, tôi nghĩ cần dừng lại trước khi phản ứng, thấu hiểu người kia. Ai cũng có trăn trở, niềm đau riêng. Không phải niềm đau nào mình cũng có thể chia sẻ được, ngay cả người yêu thương bên cạnh, phải tự hóa giải.

Năm 2004, sau thời gian dài định cư ở Mỹ, nhạc sĩ Đức Huy quyết định về nước sống, phát hành album "Và con tim đã vui trở lại". Ông lập gia đình với Huỳnh Thư - vốn là fan của ông. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Vợ chồng ông cùng san sẻ việc nuôi dạy các con ra sao?

- Tôi và Thư luôn nhắc nhau bớt đóng vai bố mẹ, khắt khe quá không hay. Tôi không còn đứng trên cao, cúi thấp xuống để trò chuyện cùng các con. Hai bé đều thích lý luận và luôn giữ vững lập trường của mình, có sự hiểu biết riêng nên cần phải tôn trọng. Có lần con đang xem tivi, tôi lại ngồi kế bên thì chúng liền bấm nút tắt màn hình. Tôi tự hiểu không nên quấy rầy không gian của các bé. Cả hai đều mê xem điện thoại nhưng vợ chồng tôi không cấm mà phân tích thiệt hơn của việc phụ thuộc vào công nghệ và đưa ra quy định đi ngủ trễ nhất lúc 22h. Từ việc dạy con, tôi cũng học sự kiên nhẫn, chấp nhận cả những điều không vừa lòng.

Con trẻ không nghe người lớn mà chỉ nhìn vào hành động. Vì vậy vợ chồng tôi luôn thể hiện sự yêu thương, không bao giờ lớn tiếng hay bạo lực trong gia đình. Con cái là tấm gương phản chiếu của bố mẹ.

Tôi cũng chuyển hai con từ trường quốc tế sang công lập để tránh tạo áp lực học hành. Tôi nói với các bé không cần phải vào top ten chỉ cần đừng ở lại lớp. Cuối tuần, tôi không bắt các con học thêm, nghỉ hè thì cho về quê chơi. Tôi thấy hiện nay có nhiều trường hợp người trẻ bị đột quỵ bởi vì cố gắng theo sự kỳ vọng của người lớn, xã hội. Họ cố vô đại học, làm thêm công việc, rồi khi có cuộc sống ổn định lại muốn giàu sang cho bằng người ta. Với tôi "biết đủ là đủ".

- Hiện tại, ông quan tâm điều gì nhất?

- Đó là giữ tâm bình an. Sức khỏe của tôi tương đối ổn định, không bị bệnh nền, lâu lâu bị dị ứng thức ăn, đương nhiên thể lực thua xa 10 năm trước. Tôi bằng lòng trước quy luật tạo hóa và cũng không mong sống đến 100 tuổi. Tôi trải qua từng ngày với niềm vui và nỗi buồn.

Bây giờ tôi vẫn sáng tác nhưng dòng nhạc tôi giản dị hơn, mang lại sự bình yên cho người nghe, không có tính chất chứng tỏ. Cuối năm nay, tôi sẽ ra album gồm tám ca khúc, được ấp ủ trong thời gian dài, có chủ đề về việc hướng vào bên trong mỗi người thay vì nói về tình yêu.

Tôi tin vào chuyện giữ tâm bình an thì cả thế giới cũng sẽ bình an. Với tôi không có gì là mãi mãi, chủ đề yêu đương không còn phù hợp với lối sống hiện nay của tôi. Tôi sáng tác, làm công việc của mình trong niềm vui và muốn lan tỏa sự tích cực này, không viết những điều tạo sự căng thẳng cho người nghe.

Hoàng Dung