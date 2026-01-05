Nhạc sĩ Đoàn Bổng qua đời

Hà NộiNhạc sĩ Đoàn Bổng, tác giả ca khúc "Dòng sông quê anh, dòng sông quê em", qua đời ở tuổi 83, ngày 4/1.

Con gái ông, nhạc sĩ Đoàn Thu Trà, cho biết ông không mắc bệnh nặng, chỉ gặp vấn đề về khí quản. Trước đó không lâu, ông đùa với con gái rằng "sẽ sống thọ đến 120 tuổi". Ông còn lên kế hoạch ăn Tết sớm cùng bạn bè, gia đình.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng tên đầy đủ là Đoàn Chí Bổng, sinh năm 1943 ở Hà Tây (cũ), nay là Hà Nội. Thời trẻ, ông nổi tiếng hào hoa, nhiều tài lẻ. Ở tuổi 23, ông là thí sinh duy nhất tại khu vực Hà Nội thi đỗ vào Khoa sáng tác - Nhạc viện Hà Nội. Ngay khi ra trường, ông về công tác tại Đài phát thanh Giải phóng. Vừa thống nhất đất nước, khi truyền hình mới qua thời kỳ phát thử được ít năm, ông chuyển sang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Nhạc sĩ tham gia xây dựng nhiều chương trình liên quan dân ca, nhạc thính phòng, cách mạng, nhạc trẻ.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng khi ra mắt tập thơ "Bắt đầu từ đôi mắt", năm 2023. Ảnh: Nhà xuất bản Văn học

Gia tài sáng tác của nhạc sĩ gồm hơn 300 ca khúc, trải rộng trên nhiều đề tài, trong đó nổi bật là ba mảng lớn: quê hương - đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với ba ca khúc tiêu biểu gồm Dòng sông quê anh, dòng sông quê em, Hát về Người và Hà Nội những kỷ niệm trong tôi, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật năm 2023.

Nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn Bổng được lựa chọn làm ca khúc của các tổ chức lớn. Trong đó, Bài ca Mặt trận Tổ quốc trở thành bài hát truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khúc quân ca Trường Sa là bài hát truyền thống của bộ đội Trường Sa và Quân chủng Hải quân. Ca khúc Từ làng Sen con hát bên Người được phát thường xuyên phục vụ du khách tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An). Bài thơ Niệm khúc của ông được Bộ Công an lựa chọn khắc bia đá tại Di tích An ninh Khu 5 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Ca khúc 'Dòng sông quê anh, dòng sông quê em' của nhạc sĩ Đoàn Bổng Ca khúc "Dòng sông quê anh, dòng sông quê em" (nhạc sĩ Đoàn Bổng phổ thơ Lai Vu). Video: Thăng Long Audio

Nhạc sĩ cũng dành nhiều tâm huyết cho thủ đô với loạt ca khúc như Hà Nội của tôi (thơ Quốc Toàn), Hà Nội đêm (thơ Trần Minh), Hà Nội, thu lại về (thơ Nguyễn Thị Hồng), Từ Hoa Lư đến Thăng Long - Hà Nội (thơ Nguyễn Quang Long), Thăng Long - Hà Nội chào bạn bốn phương, Thành phố ngàn năm văn hiến. Ngoài ra, ông có những tác phẩm khí nhạc như hòa nhạc dàn nhạc dân tộc Làm theo lời Bác, liên khúc Ngày hội trồng cây.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long từng có nhiều thời gian tiếp xúc nhạc sĩ Đoàn Bổng. Thời anh làm việc ở Nhà xuất bản Âm nhạc, nhạc sĩ thường mời anh cộng tác biên soạn một số tuyển tập, ấn phẩm về khí nhạc và ca khúc của ông. Anh ấn tượng ông là người cởi mở, thân tình, say mê và kiên định với nghệ thuật.

Về âm nhạc, Nguyễn Quang Long nhận xét các tác phẩm của ông gần gũi, mộc mạc. "Ca khúc Dòng sông quê anh, dòng sông quê em là tiêu biểu cho sáng tác của ông. Bài hát không chỉ có chuyện đôi lứa mà còn chất chứa tình yêu quê hương, đất nước. Tác phẩm khiến người nghe yêu đời, yêu Tổ quốc, được nhiều thế hệ yêu mến", nhà nghiên cứu nói.

Ngoài nhạc, ông còn sáng tác thơ, có tập Bắt đầu từ đôi mắt, phát hành năm 2023.

Hà Thu