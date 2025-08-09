Nhạc sĩ 'Cho vừa lòng em' qua đời

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân - nổi tiếng với ca khúc "Cho vừa lòng em" - qua đời ở tuổi 86 vì bệnh tuổi già.

Đại diện gia đình cho biết ông qua đời hôm 8/8 tại TP HCM, sau thời gian điều trị nhiều bệnh. Đạo diễn Thanh Hiệp - từng nhiều lần làm việc với tác giả gạo cội - tiếc thương khi nhạc sĩ khép lại chặng đường gần bảy thập niên sáng tác.

"Sinh thời, ông từng nói: Âm nhạc không chỉ để nghe mà để lưu giữ ký ức. Giờ đây, những khúc ca của ông sẽ nhắc nhớ về một nhạc sĩ cả đời lặng lẽ, bền bỉ viết nên những giai điệu thấm đẫm cảm xúc", đạo diễn nói.

Lễ nhập quan diễn ra tại nhà riêng sáng 9/8, lễ động quan lúc 6h sáng 12/8. Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại Phước Lạc Viên, TP HCM.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân (1939-2025). Ảnh tư liệu

Những năm gần đây, sức khỏe nhạc sĩ xuống dốc vì đột quỵ. Năm 2020, ông cấp cứu vì tai biến mạch máu não. Theo các đồng nghiệp, dù sức yếu, chân khó đi lại, lúc nào ông cũng lạc quan để con cháu, bạn bè bớt lo lắng. Tháng 6 cùng năm, nhiều bạn bè nghệ sĩ tổ chức đêm nhạc quyên góp chi phí giúp ông điều trị, với chủ đề Cho vừa lòng em.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân tên thật là Phan Công Thiệt. Ba tuổi, ông đã tham gia văn nghệ học đường. 17 tuổi, ông bắt đầu học nhạc ở trường Ca vũ nhạc phổ thông Sài Gòn. Sau khi ra trường, ông gia nhập ban nhạc Hoa Niên, trình diễn trên đài truyền thanh.

Ông còn là một ký giả tân nhạc kịch trường với bút hiệu Mộng Thu và Giáng Ái Sĩ. Nhạc phẩm đầu tay của ông là Trăng quê hương - xuất bản vào năm 1958, sau đó là Vui tàn ánh lửa năm 1959. Nhiều sáng tác của ông phổ biến như Cho vừa lòng em, Mùa xuân cưới em, Em về với người.

Ca khúc "Cho vừa lòng em" qua tiếng hát Duy Mạnh Ca khúc "Cho vừa lòng em" qua tiếng hát Duy Mạnh, thu hút hơn 26 triệu lượt nghe trên YouTube. Video: Nụ Cười Vàng TV

Trong đó, Cho vừa lòng em đưa sự nghiệp nhạc sĩ lên đỉnh cao khi ra mắt năm 1973. Ban đầu, bài hát có tên Cho em vừa lòng, sau đó ông nhờ nhạc sĩ Nhật Ngân sửa lời, ký tên Phan Trần (Phan Công Thiệt và Trần Nhật Ngân). Nhạc phẩm là nỗi lòng của ông khi người yêu ở Nha Trang báo tin đi lấy chồng, với ca từ: "Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài/ Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình...". Ca khúc được nhiều ca sĩ thu âm như Sĩ Phú, Evis Phương, Chế Linh, Hương Lan, sau này là Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Lệ Quyên, Duy Mạnh.

Mai Nhật